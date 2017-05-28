Папа Франциск призвал молиться за жертв терактов в Египте и Великобритании

ВАТИКАН, 28 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал молиться за жертв ужасных терактов, совершенных на этой неделе в Египте и Великобритании.

"Хочу вновь выразить свою близость к дорогому брату папе Тавадросу II и всему египетскому народу, в отношении которого два дня назад был совершен акт жестокого насилия. Жертвы, в том числе дети, были верующими, которые направлялись молиться в храм, и они были убиты после того, как не стали оказываться от своей христианской веры", — отметил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

Назвав погибших христиан-коптов мучениками, папа Франциск попросил Господа упокоить их души и обратить в веру сердца террористов.

Затем глава Римско-католической церкви призвал верующих помолиться за "жертв ужасного теракта прошлого понедельника в Манчестере, где многие молодые жизни были жестоко прерваны".

Неизвестные 26 мая в египетской провинции Эль-Минья обстреляли автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в местный монастырь. В результате нападения по разным данным погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.

В понедельник, 22 мая, взрыв прогремел на стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. Жертвами теракта, осуществленного смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.