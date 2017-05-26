Нападение на христиан в Египте: 28 человек погибли, 20 ранены

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил выразил соболезнования коптскому патриарху Египта Тавадросу II в связи с обстрелом автобуса с коптами в Эль-Минье, пообещав как можно скорее найти преступников, сообщил египетский телеканал ON-TV LIVE.

"Премьер подчеркнул, что идет работа над тем, чтобы как можно скорее раскрыть обстоятельства инцидента, найти преступников… Все органы государственной власти будут противостоять подобным терактам", — говорится в сообщении.

Спланированное нападение на христиан

По меньшей мере 28 человек погибли и более 20 получили ранение в результате нападения на автобус, перевозивший египетских христиан-коптов. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

По информации МВД, неизвестные в масках на трех внедорожниках в пятницу около 10.00 по местному времени (11.00 мск) обстреляли из автоматов автобус с христианами, а также микроавтобус и небольшой грузовик.

По мнению депутата египетского парламента от Эль-Миньи Магди Маляка, нападение на автобус с египетскими христианами-коптами — это спланированная акция, поскольку этот маршрут христиан и день их передвижения — традиционны и хорошо известны.

Раненых доставили в Каир

Большинство пассажиров расстрелянного в упор автобуса погибли, раненых вначале разместили в двух больницах Эль-Миньи, затем было принято решение о переводе тяжелораненых в каирский госпиталь "Ан-Наср". Согласно данным Минздрава, все пострадавшие имеют огнестрельные ранения, в основном, в голову, верхнюю часть туловища.

В каирской больнице для раненых Эль-Миньи подготовили сразу несколько операционных, кровь для переливания, также прибыли врачи различных специализаций, опытные нейрохирурги.

Предположительно, среди пострадавших и погибших есть дети.

Генпрокурор обещает быстрое расследование

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек поручил управлению национальной безопасности и МВД как можно скорее установить личности исполнителей вооруженного нападения на автобус. Он также распорядился провести самое тщательное расследование инцидента и принял решение о направлении экспертов управления криминалистики для обследования места происшествия.

Муфтий Египта назвал террористов "предателями религии"

Египетские спецслужбы сообщают, что перекрыли все выезды из провинции Эль-Минья, выставлены дополнительные наряды. В связи с нападением президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси собирает экстренное заседание Национального совета по безопасности.

Муфтий Египта Шауки Аллям жестко осудил нападение на автобус с христианами-коптами в пятницу, назвав террористов предателями религии. Согласно заявлению главного религиозного деятеля страны, совершенный теракт является "гнусным деянием". Примечательно, что теракт осуществлен в преддверии первого дня священного для мусульман месяца Рамадан.

В свою очередь коптский патриарх Тавадрос выразил надежду на то, что власти в будущем "сумеют принять необходимые меры, чтобы избежать подобных опасных инцидентов, которые не только причиняют боль египтянам, но и наносят ущерб образу Египта".

Обстрел автобуса в Эль-Минье стал далеко не первым случаем нападений на египтян, исповедующих христианство, совершенных в последнее время.

Девятого апреля террористы-смертники подорвали два храма в Александрии и Танте в день, когда христиане праздновали Вербное (Пальмовое) воскресенье. В обоих терактах погибли порядка 50 человек.

Около полугода назад, 11 декабря 2016 года, взрыв прогремел в соборном комплексе в Аббасии в Каире. Теракт привел к гибели 27 человек. Взрыв осуществил 22-летний террорист-смертник, прошедший вместе с верующими в здание церкви, где затем привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство.

В первый день января 2011 года террористы устроили взрыв у одной из крупнейших церквей Александрии после новогодней службы. Тогда погибли 24 человека.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 93-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.