Нападение на христиан в Египте: 28 человек погибли, 20 ранены

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил выразил соболезнования коптскому патриарху Египта Тавадросу II в связи с обстрелом автобуса с коптами в Эль-Минье, пообещав как можно скорее найти преступников, сообщил египетский телеканал ON-TV LIVE.
"Премьер подчеркнул, что идет работа над тем, чтобы как можно скорее раскрыть обстоятельства инцидента, найти преступников… Все органы государственной власти будут противостоять подобным терактам", — говорится в сообщении.
Спланированное нападение на христиан
По информации МВД, неизвестные в масках на трех внедорожниках в пятницу около 10.00 по местному времени (11.00 мск) обстреляли из автоматов автобус с христианами, а также микроавтобус и небольшой грузовик.
По мнению депутата египетского парламента от Эль-Миньи Магди Маляка, нападение на автобус с египетскими христианами-коптами — это спланированная акция, поскольку этот маршрут христиан и день их передвижения — традиционны и хорошо известны.
Раненых доставили в Каир
В каирской больнице для раненых Эль-Миньи подготовили сразу несколько операционных, кровь для переливания, также прибыли врачи различных специализаций, опытные нейрохирурги.
Предположительно, среди пострадавших и погибших есть дети.
Генпрокурор обещает быстрое расследование
Генеральный прокурор Египта Набиль Садек поручил управлению национальной безопасности и МВД как можно скорее установить личности исполнителей вооруженного нападения на автобус. Он также распорядился провести самое тщательное расследование инцидента и принял решение о направлении экспертов управления криминалистики для обследования места происшествия.
Муфтий Египта назвал террористов "предателями религии"
Муфтий Египта Шауки Аллям жестко осудил нападение на автобус с христианами-коптами в пятницу, назвав террористов предателями религии. Согласно заявлению главного религиозного деятеля страны, совершенный теракт является "гнусным деянием". Примечательно, что теракт осуществлен в преддверии первого дня священного для мусульман месяца Рамадан.
В свою очередь коптский патриарх Тавадрос выразил надежду на то, что власти в будущем "сумеют принять необходимые меры, чтобы избежать подобных опасных инцидентов, которые не только причиняют боль египтянам, но и наносят ущерб образу Египта".
Обстрел автобуса в Эль-Минье стал далеко не первым случаем нападений на египтян, исповедующих христианство, совершенных в последнее время.
Девятого апреля террористы-смертники подорвали два храма в Александрии и Танте в день, когда христиане праздновали Вербное (Пальмовое) воскресенье. В обоих терактах погибли порядка 50 человек.
В первый день января 2011 года террористы устроили взрыв у одной из крупнейших церквей Александрии после новогодней службы. Тогда погибли 24 человека.
Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 93-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.