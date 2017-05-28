Патриарх Кирилл освятил главный кафедральный собор в Киргизии

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил Свято-Воскресенский кафедральный собор в столице Киргизии после его масштабной реконструкции.
После освящения храма и проведения крестного хода вокруг собора предстоятель Русской церкви возглавил совершение в нем Божественной литургии.
Свято-Воскресенский собор был построен в 1945-1947 годах. В середине 1990-х и в 2000-х годах были построены новые здания храмового комплекса, в том числе епархиальный духовно-административный центр, в котором разместились конференц-зал, библиотека, епархиальные отделы и исторический музей, кабинеты воскресной школы и православной гимназии. Работы возглавлял известный бишкекский архитектор Анатолий Нежурин.
Предстоятель РПЦ впервые посещает Киргизию, его визит продлится до 29 мая. В воскресенье патриарх Кирилл совершит также освящение закладного камня под строительство православной̆ гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке. Кроме того, в ходе визита он встретится с руководством Киргизии и Духовного управления мусульман страны.