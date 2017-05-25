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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"А у вас святыни настоящие?": зачем стоять в очереди к привозным мощам

16:3525.05.2017
(обновлено: 16:54 25.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОчередь паломников к мощам Николая ЧудотворцаОчередь паломников к мощам Николая Чудотворца
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Среди студентов и преподавателей духовных академий еще с XIX века ходит анекдот: "Известно, что в разных точках планеты находятся пять голов Иоанна Крестителя. Но ученые доказали  подлинность только двух".

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путь к мощам Николая Чудотворца: репортаж из огромной очереди
Принесение мощей Николая Чудотворца в Россию настолько широко анонсировалось, что у некоторых даже вполне церковных людей стали возникать вопросы. Например, зачем стоять в среднем три-четыре часа в очереди, чтобы прикоснуться к святыне, если частицы его мощей есть во многих российских храмах? Но паломники почему-то все равно едут в Москву, хотя наверняка знают, что в их регионах такие святыни тоже есть. А уж в самой-то Москве частицы мощей святителя есть аж в 25 храмах.

В интернете сразу стали появляться списки московских храмов, где хранятся мощи святителя Николая. То же самое было в 2011 году, когда привозили пояс Богородицы — его частицы постоянно доступны для поклонения и в храме Христа Спасителя, и в храме Илии Пророка в Обыденском переулке. Хотя в соцсетях то и дело возникают споры о подлинности хранящихся в Москве реликвий.

Но верующих это не останавливает. Только за последние три дня очередь в храм Христа Спасителя отстояли почти 75 тысяч человек. Почему так происходит? И можно ли утверждать, что поддельные реликвии широко распространены в российских храмах?

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОчередь паломников к мощам Николая Чудотворца
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца

Бизнес на костях

Настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Протоиерей Андрей Бойцов: подлинные мощи святого Николая не покидали Бари
"Спросите у настоятеля, владыки (архиерея — ред.), могут они предоставить документ об аутентичности частиц? Откуда мы знаем? Ведь в средние века было много жуликов, которые торговали фальшивыми мощами, по сути — костями простых людей, поэтому всегда есть вопросы", — обращает внимание настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари, откуда привезли мощи, протоиерей Андрей Бойцов.

Все началось еще с IV века, когда останки святых начали извлекать из могил, выставляя на всеобщее обозрение. Уже в V-VIII веках мощами начинают активно торговать. "Рим превратился в разрытое кладбище, где гиены выли и дрались между собой, жадно откапывая трупы", — писал хронист VIII века о массовых эксгумациях костей для продажи папе Римскому.

В эпоху крестовых походов количество святынь в Европе просто зашкаливало. В различных странах стали появляться свои копья Лонгина (которое, по преданию, вонзили в распятого Христа), свои Граали (чаша с Тайной вечери), свои мощи знаменитых святых. Местоположение тех или иных святынь служило своего рода ориентиром путникам.

Зарубежные страны. Израиль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гробница Христа, Грааль и Пилат: сможет ли наука убедить скептиков?
Само собой, центры паломничества — будь то могила святого Иакова в Испании или французский город Ахен — ежегодно выручали баснословные суммы. Доходило до того, что между итальянскими городами началось своеобразное соревнование: кто больше привезет религиозных артефактов. Со временем безусловным лидером стала Венеция, оставив далеко позади Геную, Неаполь и Бари — в городе хранилось 49 мощей. А чтобы бизнес был конкурентоспособным, венецианцы прилагали к святыням сертификат об их подлинности, хотя не факт, что эти документы были достойны доверия.

А некоторые святыни и вовсе бессовестно крали. Так, венецианцы провернули целую спецоперацию по доставке мощей в свой город из Александрии. Чтобы мусульманская таможня не обнаружила святыню, хитрые торговцы запрятали ее в свиные туши.

Позже бизнес на мощах начнут активно критиковать идеологи Реформации. В XVI веке появляются различные работы, авторы которых иронизируют на эту тему в духе: "если все частицы креста Господня собрать вместе, то получится Ноев ковчег".

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию

Выявить фальсификат

И в православной и в католической церкви понимают, какое наследие им досталось. Так, согласно католическим канонам, от мощей святых нельзя отделить никакую часть без разрешения Святого Престола. То же касается и передачи святыни кому-либо — как в случае с временной "арендой" Русской церковью части мощей святителя Николая. Помимо этого Ватикан разделяет все реликвии на три класса.

Первый и второй — артефакты, напрямую связанные с тем или иным святым. А вот реликвию третьего класса можно создать самому, приложив любой предмет к святыням первых двух классов. По этим правилам, святыней третьего класса являются, например, иконки, которые верующие прикладывают к мощам.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мощи Николая Чудотворца и другие святыни, вызвавшие ажиотаж в России
В православии этот вопрос менее формализован. Подлинность реликвии определяется двумя путями. Первый — доказанные чудеса от святыни: рассмотрением таких случаев в РПЦ занимается  Экспертная рабочая группа по исследованию чудесных знамений при Богословской комиссии при Московском патриархате.

"По отношению к чудотворным иконам или мощам исторически недавнего происхождения, наряду с фактами чудотворения, важна, если говорить о мощах, история их пребывания. То есть мощи святых ХVII-XIX столетий можно часто проследить по месту погребения, на каком месте его останки почитались", — поясняет член Богословской комиссии, профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

В истории РПЦ были даже случаи, когда сомнение в подлинности мощей святых служили поводом для их деканонизации. Так произошло с останками княгини Анны Кашинской в XVII веке. В Церкви обратили внимание, что они не соответствуют данным ее жития, где трижды написано, что они не подвергаются тлению. Правда, спустя три столетия княгиню твсе же вернули в святцы.

"По отношению к святым более древнего времени определяющим является факт очень длительного почитания святыни на том или ином месте, уже вошедший в церковное предание….Предположим, речь идет о поясе Богородицы — невозможно проследить его историю в первые 600-800 лет христианства, однако тысячелетние пребывание святыни на Афоне, засвидетельствованное молитвами перед ним подвижников благочестия, в данном случае является достаточным фактором", — объясняет протоиерей. История же появления частиц мощей Николая Чудотворца в храмах Москвы, заверил протоиерей, вполне известна.

В некоторых случаях — когда святыня становится предметом повышенного внимания общественности — Церковь прибегает к помощи ученых. Как в случае с проверкой подлинности останков царской семьи, которая длится до сих пор. Ее результаты, как сообщил Козлов, "ожидаются в этом году".

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию

Далекие близкие святыни

"Господь не осудит прикладывающихся даже к мнимым святыням. Но если нет документа, когда и в каком месте эта частица мощей была отделена, куда перенесена, то это уже повод для большого сомнения. Здесь же никакого сомнения быть не может. Историческое событие — перенесение мощей (святителя Николая) в Бари — известно. И то, что происходит сейчас: действительно, в истории впервые", — считает протоиерей Андрей Бойцов.

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Мощи Николая Чудотворца в Москве: что обязательно нужно знать паломникам
Судя по весьма спокойной реакции, в РПЦ были готовы к критике очереди. Представители патриархии постоянно подчеркивают, что смысл не в том, чтобы просто прикоснуться к мощам Николая Чудотворца, а в том, чтобы совершить настоящее паломничество, пусть и длиною всего в полтора километра.

"Само по себе принесение ребра святителя Николая важно не как некое противопоставление тем святыням, которые есть в Москве, а как возможность для многих людей вновь пережить близость к святителю. Мы ведь привыкаем к святыням, которые рядом с нами — это вопрос психологии. Жители Иерусалима ведь не живут постоянно в священном трепете, а мы, оказываясь там, благоговеем перед величайшими святынями христианского мира", — полагает протоиерей Максим Козлов.

"Так и здесь — принесение мощей святителя Николая в Россию является возможностью для большого количества людей выйти за рамки привычного, совершить усилие, на которое человек обычно не решается. Сейчас, как мы видим, люди готовы приехать, больше обычного помолиться, провести несколько часов не в обычной житейской суете, а в молитвенном стремлении ко святому. Я считаю очень положительным и значимым то, что такой повод дан", — утверждает православный священник.

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© Ruptly
Мощи Николая Чудотворца под звон колоколов доставили в храм Христа Спасителя

 

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Религия и мировоззрение
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