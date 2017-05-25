Путин и патриарх Кирилл откроют храм Новомучеников Российских на Лубянке

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в четверг, в праздник Вознесения Господня, великое освящение нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской в Сретенском монастыре. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир Путин.
Торжества, посвященные празднованию десятилетия восстановления единства Русской православной церкви, состоятся в этот же день: после освящения храма патриарх Кирилл совершит в нем праздничную Божественную литургию вместе с предстоятелем РПЦЗ митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом.
Собор Новомученников на Лубянке
По словам наместника Сретенского монастыря, епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), этот храм призван прославить память православных христиан — мучеников и исповедников ХХ века. На сегодняшний день в Собор новомучеников и исповедников церкви Русской включены имена более 1760 пострадавших за веру. "Строительство именно такого храма, именно на этом месте, и освященного именно в 2017 году — важное событие не только для Сретенского монастыря, не только для Москвы, но и для всей России", — отметил Шевкунов.
"Во время великого освящения мощи священномученика Илариона (Троицкого), духовного покровителя Сретенского монастыря и его настоятеля в 1920-е, послереволюционные годы, будут перенесены из древнего собора, в котором они находятся с 1999 года, в новый храм — в ковчег, установленный на камнях, привезенных с Соловецких островов, где священномученик Иларион с 1924 по 1929 год провел в заключении", — сообщили в обители.
Храмовый комплекс имеет несколько этажей. Верхний храм — в честь Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской. Нижний храм нового собора посвящен святому Иоанну Предтече и двенадцати апостолам. В его центре баптистерий — купель для крещения, украшенная мозаиками по образцу древних византийских храмов.
На двух этажах в нижней части нового храма откроются аудитории просветительского и молодежного центров. При храме также будут созданы два музея: новомучеников и Туринской плащаницы.
Десятилетие восстановления единства
По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, десять лет, прошедшие после объединения, показали, что это было правильное решение.
"В подавляющем большинстве верующие Русской Зарубежной церкви восприняли объединение очень положительно. И десять лет совместной жизни показали, что это было абсолютно правильное решение, которое сейчас позволяет нам ощущать себя членами единой церкви. … Самое главное заключается в том, что у нас теперь единая церковь, мы вместе причащаемся, вместе служим, и это историческое событие, значение которого переоценить невозможно", — сказал митрополит Иларион РИА Новости.
На конференции выступят епископ Тихон (Шевкунов), архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков), архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Донсков), настоятель собора Иоанна Предтечи в Вашингтоне (США) протоиерей Виктор Потапов, представитель русской эмиграции (Брюссель) Елизавета Апраксина, а также историки, богословы, общественные деятели.
"Как мне кажется, никто не подгонял под эти торжества празднование этой знаменательной даты. Но вижу в этом промысел Божий. Потому что действительно: когда шел переговорный процесс между Русской зарубежной церковью и Московским Патриархатом, то мы обращались к трудам, сочинениям или высказываниям новомучеников и исповедников Российских. И я лично считаю, что именно их труды, их страдания, их жизнь помогли нам найти правильные церковные пути к решению всех вопросов, которые ранее препятствовали восстановлению единства между обеими частями Русской церкви", — сказал Ган.