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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Путин и патриарх Кирилл откроют храм Новомучеников Российских на Лубянке

04:0625.05.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в четверг, в праздник Вознесения Господня, великое освящение нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской в Сретенском монастыре. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент осмотрит новый храмовый комплекс, здание Сретенской духовной семинарии, а также встретится с представителями Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), ставшей десять лет назад неотъемлемой самоуправляемой частью РПЦ.

Торжества, посвященные празднованию десятилетия восстановления единства Русской православной церкви, состоятся в этот же день: после освящения храма патриарх Кирилл совершит в нем праздничную Божественную литургию вместе с предстоятелем РПЦЗ митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом.

Собор Новомученников на Лубянке

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Собор Новомучеников и исповедников Российских на Лубянке, на территории Сретенского мужского монастыря, возводился на протяжении более трех лет на пожертвования, и был построен к 100-летней годовщине трагических революционных событий 1917 года.

По словам наместника Сретенского монастыря, епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), этот храм призван прославить память православных христиан — мучеников и исповедников ХХ века. На сегодняшний день в Собор новомучеников и исповедников церкви Русской включены имена более 1760 пострадавших за веру. "Строительство именно такого храма, именно на этом месте, и освященного именно в 2017 году — важное событие не только для Сретенского монастыря, не только для Москвы, но и для всей России", — отметил Шевкунов.

Очередь к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В день освящения собора на монастырской площади будет организована трансляция богослужения, а по его окончании всем желающим будет предоставлена возможность осмотреть новый храм.

"Во время великого освящения мощи священномученика Илариона (Троицкого), духовного покровителя Сретенского монастыря и его настоятеля в 1920-е, послереволюционные годы, будут перенесены из древнего собора, в котором они находятся с 1999 года, в новый храм — в ковчег, установленный на камнях, привезенных с Соловецких островов, где священномученик Иларион с 1924 по 1929 год провел в заключении", — сообщили в обители.

Открытие выставки Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Патриарх: выставка шедевров Ватикана - знак культурной общности РФ и Италии
Высота храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской — 61 метр, в его строительстве применены самые современные технологии. Собор облицован каменной резьбой из белого владимирского известняка. Из подобного камня сооружены древние белокаменные соборы Владимира, Суздаля, Москвы.

Храмовый комплекс имеет несколько этажей. Верхний храм — в честь Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской. Нижний храм нового собора посвящен святому Иоанну Предтече и двенадцати апостолам. В его центре баптистерий — купель для крещения, украшенная мозаиками по образцу древних византийских храмов.

На двух этажах в нижней части нового храма откроются аудитории просветительского и молодежного центров. При храме также будут созданы два музея: новомучеников и Туринской плащаницы.

Десятилетие восстановления единства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца.
© РИА Новости / Илья Питалев
Патриарх Кирилл верит в возможность объединения христиан разных церквей
Ровно десять лет назад произошло воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей. РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. Семнадцатого мая 2007 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр подписали в российской столице Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, который установил, что "Русская православная церковь заграницей … пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви".

По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, десять лет, прошедшие после объединения, показали, что это было правильное решение.

"В подавляющем большинстве верующие Русской Зарубежной церкви восприняли объединение очень положительно. И десять лет совместной жизни показали, что это было абсолютно правильное решение, которое сейчас позволяет нам ощущать себя членами единой церкви. … Самое главное заключается в том, что у нас теперь единая церковь, мы вместе причащаемся, вместе служим, и это историческое событие, значение которого переоценить невозможно", — сказал митрополит Иларион РИА Новости.

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл назвал Николая Чудотворца самым почитаемым святым в стране
Делегацию РПЦЗ на торжествах в Москве возглавляет ее первоиерарх митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. Представители русского зарубежья, помимо совместных богослужений, примут участие в конференции "К десятилетию воссоединения Русской православной церкви и Русской православной церкви за рубежом. Владыка Иоанн-объединитель", которая состоится 26 мая также в Сретенском монастыре. Форум будет посвящен архиепископу Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому (Максимовичу) — первому святому русского зарубежья.

На конференции выступят епископ Тихон (Шевкунов), архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков), архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Донсков), настоятель собора Иоанна Предтечи в Вашингтоне (США) протоиерей Виктор Потапов, представитель русской эмиграции (Брюссель) Елизавета Апраксина, а также историки, богословы, общественные деятели.

Православие. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган считает символичным тот факт, что празднование десятилетия воссоединения Русской церкви и освящение Собора новомучеников и исповедников Российских совпали в один день, такое мнение он высказал РИА Новости.

"Как мне кажется, никто не подгонял под эти торжества празднование этой знаменательной даты. Но вижу в этом промысел Божий. Потому что действительно: когда шел переговорный процесс между Русской зарубежной церковью и Московским Патриархатом, то мы обращались к трудам, сочинениям или высказываниям новомучеников и исповедников Российских. И я лично считаю, что именно их труды, их страдания, их жизнь помогли нам найти правильные церковные пути к решению всех вопросов, которые ранее препятствовали восстановлению единства между обеими частями Русской церкви", — сказал Ган.

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Религия и мировоззрение
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