Путин назвал большим событием принесение мощей святителя Николая в Россию
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большим событием доставку мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию.
"Это событие стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута на встрече патриарха с папой Римским. Большое событие для православных верующих", — сказал Путин на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II.
Встреча состоялась в рабочей резиденции предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, куда российский президент прибыл, чтобы поздравить его с именинами. Путин подарил патриарху книгу XIX века "Житие Николая Угодника".
"Мы очень благодарны папе Римскому и святому престолу за то решение, которое было принято по просьбе патриарха", — сказал российский президент.
Он отметил, что РФ придает очень большое значение развитию межцерковных отношений и "церковь выполняет очень большую роль в сближении народов".
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Поклонение мощам Николая Чудотворца: очередь к храму Христа Спасителя в Москве
. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Как сообщил официальный сайт принесения святыни, почти 50 тысяч паломников поклонились мощам за первые три дня. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Это является уникальным событием, поскольку за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.
Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.