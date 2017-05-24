Путин назвал большим событием принесение мощей святителя Николая в Россию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большим событием доставку мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию.

"Это событие стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута на встрече патриарха с папой Римским. Большое событие для православных верующих", — сказал Путин на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II.

Встреча состоялась в рабочей резиденции предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, куда российский президент прибыл, чтобы поздравить его с именинами. Путин подарил патриарху книгу XIX века "Житие Николая Угодника".

"Мы очень благодарны папе Римскому и святому престолу за то решение, которое было принято по просьбе патриарха", — сказал российский президент.

Он отметил, что РФ придает очень большое значение развитию межцерковных отношений и "церковь выполняет очень большую роль в сближении народов".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Поклонение мощам Николая Чудотворца: очередь к храму Христа Спасителя в Москве

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию . С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Как сообщил официальный сайт принесения святыни, почти 50 тысяч паломников поклонились мощам за первые три дня. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Это является уникальным событием, поскольку за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.