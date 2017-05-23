В РПЦ попросили не создавать ажиотажных очередей к мощам Николая Чудотворца
10:1723.05.2017
(обновлено: 10:38 23.05.2017)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) призвали верующих продуманно подбирать время для того, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, и не проводить в очереди по несколько часов.
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. По данным городского Штаба по организации массового доступа верующих к святыне, в первой день Мощам поклонились 18,6 тысячи человек. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
"Мощи будут находиться здесь в Москве еще 50 дней и каждый сможет найти для себя время, чтобы спокойно подойти и приложиться. Нет необходимости в первые дни всем устремляться сюда, можно подождать какую-нибудь другую неделю", — заявил журналистам глава пресс-службы патриарха священник Александр Волков.
У организаторов, по его словам, есть информация о тех группах людей, которые "недостаточно мобильны по сравнению с обычными людьми". Многие из них просят "сделать исключение" и пропустить вне очереди. "Как вы понимаете, если штаб сделает исключение для какой-то одной небольшой группы людей, то это полностью разобьет всю схему движения и для всех создаст трудности", — обращает внимание священник.
Он подчеркнул, что никаких особых пропусков к мощам нет. Единственные группы, которые могут пройти вне очереди — мамы с грудными младенцами, инвалиды-колясочники и инвалиды на костылях (при условии предъявления подтверждающих документов).
Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.