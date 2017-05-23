В РПЦ попросили не создавать ажиотажных очередей к мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) призвали верующих продуманно подбирать время для того, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, и не проводить в очереди по несколько часов.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. По данным городского Штаба по организации массового доступа верующих к святыне, в первой день Мощам поклонились 18,6 тысячи человек. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Мощи будут находиться здесь в Москве еще 50 дней и каждый сможет найти для себя время, чтобы спокойно подойти и приложиться. Нет необходимости в первые дни всем устремляться сюда, можно подождать какую-нибудь другую неделю", — заявил журналистам глава пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

У организаторов, по его словам, есть информация о тех группах людей, которые "недостаточно мобильны по сравнению с обычными людьми". Многие из них просят "сделать исключение" и пропустить вне очереди. "Как вы понимаете, если штаб сделает исключение для какой-то одной небольшой группы людей, то это полностью разобьет всю схему движения и для всех создаст трудности", — обращает внимание священник.

Он подчеркнул, что никаких особых пропусков к мощам нет. Единственные группы, которые могут пройти вне очереди — мамы с грудными младенцами, инвалиды-колясочники и инвалиды на костылях (при условии предъявления подтверждающих документов).