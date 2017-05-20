Делегация РПЦ прибыла в Бари за мощами Николая Чудотворца

БАРИ, 20 мая — РИА Новости. Делегация Русской православной церкви в субботу прибыла в итальянский город Бари, откуда в Россию будет принесена часть мощей одного из самых почитаемых в православии святых — Николая Чудотворца.

На борту самолета, приземлившегося в аэропорту Бари, находятся председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, управляющий приходами РПЦ в Италии, епископ Богородский Антоний Севрюк.

В Базилике святителя Николая в Бари, где 930 лет покоятся мощи святого, в субботу вечером состоится богослужение, в котором примут участие паломники из России, прибывшие в город утром.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории России.

Часть мощей будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая — накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.