В Татарстане прошла презентация Болгарской исламской академии

БОЛГАР (Татарстан), 20 мая — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и духовные лидеры ведущих духовных управлений мусульман РФ в субботу в древнем городе Болгар приняли участие в презентации первых построенных зданий Болгарской исламской академии — нового мусульманского духовно-просветительского центра страны.

Мероприятие, которое прошло в рамках торжеств по случаю 1128 годовщины принятия ислама Волжской Булгарией, посетили тысячи мусульман со всех концов страны, а также гости из ряда арабских стран. Минниханов напомнил, что только год назад, 21 мая 2016 года, здесь был заложен первый камень в здание этого высшего духовного учебного заведения.

"Подготовка высококвалифицированных имамов — это наша общая задача. И сегодня мы обсудили, как всю эту работу системно организовать в нашей республике. Я убежден, что мы сумеем здесь сплотить высокопрофессиональный коллектив профессорско-преподавательского состава, и это должен быть центр богословов — здесь никакого сомнения нет, все условия здесь созданы", — сказал Минниханов.

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин отметил, что "в духовном возрождении мусульманской уммы страны нет никакой опасности и страха ни для кого, потому что ислам — это смирение перед Всевышним". "А раз человек смиренный, ни от рук, ни от языка его никто никогда не увидит вреда. Наши предки — мусульмане, христиане, иудеи, буддисты — в мире и согласии создали мощнейшую державу", — добавил верховный муфтий.

Говоря о Болгаре, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул, что "Болгарская академия ислама должна была быть основана только здесь потому, что именно здесь был принят впервые ислам, добровольно". Муфтий Чечни Салах Межиев со своей стороны поблагодарил от лица чеченской общины татарский народ и руководство республики за "этот великолепный большой проект", благодаря которому будут распространяться знания о традиционном исламе по всей России.

В презентации также приняли участие замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные представители мусульманского духовенства.

Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. С соответствующей инициативой выступили ЦДУМ России, Духовное управление мусульман РФ и ДУМ Татарстана. Исламская академия, как высшее звено религиозного образования в стране, призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства и авторитетных зарубежных ученых в деле укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Базовыми элементами комплекса должны стать Булгарский совет улемов, научно-образовательный центр, исламская библиотека, экспертный совет, центр изучения татарского богословского наследия. К преподаванию в академии планируется привлечь ведущих мировых ученых, богословов. Идею создания высшего духовного образовательного учреждения поддержал президент РФ.