Русская церковь встречает мощи Николая Угодника: как это будет

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Сергей Стефанов. Мощи величайшего христианского святого – святителя Николая Чудотворца – за все 930 лет их пребывания в итальянском Бари никогда не покидали города. В воскресенье вечером, 21 мая, часть мощей святителя спецбортом впервые доставят в Россию, где они будут находиться до 28 июля. Подробнее о том, как это будет, — в материале РИА Новости.

Поистине уникальное событие

Святитель Николай Мирликийский жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. На Руси святитель Николай издавна особенно почитался; множество храмов, часовен и монастырей были посвящены этому святому, многие родители называли своих детей в его честь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в специальном обращении к верующим назвал принесение в пределы Русской православной церкви мощей святителя Николая "поистине уникальным событием", призвав верующих быть "подражателями добродетелей Мирликийского святителя".

"Памятование об этих благодеяниях святителя Николая побуждает тысячи людей предпринимать путешествия к его мощам, дабы почтить память святого и вознести теплые и усердные молитвы тому, кого Православная церковь именует "правилом веры и образом кротости". Однако далеко не у каждого нашего соотечественника имеется возможность осуществить таковое паломничество, поэтому в Россию приносится значительная часть мироточивых мощей святителя", — говорится в обращении патриарха.

Как ожидается, принесение мощей Николая Чудотворца вызовет такой же резонанс среди верующих, как и привоз в 2011 году с Афона в Россию пояса Пресвятой Богородицы. Тогда этой святыне, по приблизительным оценкам, поклонились более 3 миллионов паломников, а время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя достигало 26 часов.

Беспрецедентное событие в церковной истории ознаменует 21 мая, в 18.00 по московскому времени, колокольный звон. Он начнется с главной колокольни России — колокольни Ивана Великого в Кремле, и затем сразу же будет подхвачен звонницами всех храмов столицы.

Доставка мощей святителя

Мощи святителя Николая доставят в Москву глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, мэр Бари Антонио Декаро и губернатор провинции Апулия Микеле Эмилиано. Вместе с ними будет несколько представителей Римско-католической церкви, в том числе настоятель Базилики падре Чиро Капотосто. Именно в ходе прошлогодней встречи в Гаване между патриархом Кириллом и папой Римским Франциском была достигнута договоренность о принесении святыни в Россию.

"Делегация прибудет из Бари со специальным ковчегом, который был изготовлен на заводе в Софрине. В этот ковчег будет вложена часть мощей святителя Николая — левое ребро", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

Святыня будет принесена в храм Христа Спасителя к началу праздничного вечернего богослужения, накануне дня памяти святителя Николая. Всенощное бдение и встречу мощей в главном кафедральном храме столицы возглавит сам патриарх.

По информации организаторов, с 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя будет организован с 14.00 до 21.00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки: с 8.00 до 21.00. Также ежедневно здесь будет работать пресс-центр.

Точное место пребывания мощей святителя в северной столице объявят уже после доставки мощей в Россию. Впрочем, уже сейчас в патриархии и в Санкт-Петербургской митрополии в качестве наиболее вероятного места размещения святыни называют Александро-Невскую лавру, конкретно Троицкий собор лавры. Такой выбор связан с "необходимостью приема большого количества паломников, а также с тем, что Александро-Невская лавра такой опыт уже имеет".

Представители Русской православной церкви будут работать в тесном взаимодействии с местными властями. Так, в Москве для координации деятельности создан оперативный городской штаб под руководством заместителя мэра Александра Горбенко.

Очередь до Крымского моста

Столичные власти заверяют, что город готов принять любое число паломников, и прогнозируют, что очередь к храму Христа Спасителя растянется примерно на два километра — до Крымского моста. Поэтому паломники, желающие поклониться мощам Николая Угодника, должны будут выходить на станции метро "Парк культуры" (кольцевая или радиальная). Затем нужно пройти пешком до Пречистенской набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в очередь.

В случае большого числа желающих очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников — тогда ехать придется до "Фрунзенской" или даже до "Воробьевых гор", о чем организаторы сообщат в оперативном режиме. Информацию о фактической длине очереди можно отслеживать на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и в Facebook.

Для регулирования людского потока по маршруту от "Парка культуры" до храма будут организованы три контрольных пропускных пункта. Чтобы не препятствовать поклонению святыне, городские службы перенесли также все ремонтные работы с Пречистенской набережной и с Кремлевской.

В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма. Верующих также просят воздержаться от посещения храма Христа Спасителя в первый же день, чтобы не создавать сложной ситуации в связи с ожидаемым крупным притоком людей.

"Рекомендуется приезжать в Москву на железнодорожном транспорте (в связи с ведущимися автодорожными ремонтными работами и сложной транспортной ситуацией в центре столицы). Верующим, которые поедут в Москву на автобусах в составе организованных паломнических групп, необходимо заранее проинформировать свое епархиальное управление, и получить там информацию о месте парковки данного автобуса на территории Москвы", — отмечают организаторы.

Чтобы не было большого количества людей, регионы, откуда организованными группами прибудут паломники в Москву, а затем и в Санкт-Петербург, "будут расписаны по дням".

Все для людей

По маршруту доступа к святыне для удобства паломников будет размещено, как минимум, 11 точек отдыха и пунктов питания. При этом питание, как заверил замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов, "будет для людей по доступным ценам". Для обогрева верующих также будут организованы "шлюзы" с автобусами — погоду, особенно в ранние часы и в вечернее время, обещают нежаркую. Власти позаботились, конечно, и о биотуалетах.

"Учитывая летнее время и возможность длительного пребывания в очереди, рекомендуется взять с собой запас воды в пластиковой бутылке (в пластмассовых бутылках по 0,5 л.); одеваться по погоде (с учетом прогнозов метеослужб); находиться в головном уборе; при наличии медицинских показаний — взять с собой лекарственные препараты, которые вы регулярно принимаете", — сообщается на сайте принесения святыни в Россию.

Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а за самочувствием паломников будут следить врачи скорой помощи. В очереди к мощам будут дежурить и священники Московской епархии. Всем им будут помогать добровольцы.

По данным главы молодежного отдела Московской епархии Михаила Куксова, в организации пребывания мощей примут участие не менее 10 тысяч волонтеров. Добровольцы будут ежедневно работать в две смены — регулировать поток паломников, а также помогать в храме. В каждой смене будет не менее двухсот человек. В молодежном отделе приглашают к участию всех желающих молодых людей.

Также было объявлено, что финансирование доставки в Россию мощей Николая Чудотворца, а потом их отправку обратно взяла на себя российская компания "ФосАгро", которая регулярно оплачивает и чартеры для российских паломников к мощам святителя — два раза в год из России в Бари и обратно. Кроме того, правительство Москвы выделяет дополнительно около 3 миллионов рублей на организацию принесения мощей в столицу.

Никаких спецпропусков

Организаторы обращают отдельное внимание на то, что никаких "VIP-пропусков" для прохода в храм Христа Спасителя — отдельно ли, или в составе организованных групп — не будет. Подобные вещи в принципе обессмысливают само поклонение.

"Мы не предполагаем никаких специальных, отдельных пропусков… ни для представителей епархий, ни для представителей других поместных церквей, ни для инославных, ни для кого. Единственная группа граждан, которой соответствующие структуры в правительстве Москвы будут обеспечивать более беспрепятственный проход, это маломобильные группы граждан", — говорит священник Александр Волков.

А именно, речь идет "об инвалидах опорно-двигательной системы с одним сопровождающим и о грудничках с одним сопровождающим". Все остальные будут стоять в общей очереди.

"Смысл в том, — замечает пресс-секретарь патриарха, — чтобы человек совершил некоторое, хотя бы краткое паломничество к святыне, потратил хотя бы какое-то время, физические силы, и применил бы какое-то усилие для того, чтобы поклониться святому угоднику Божьему. В противном случае в этом поклонении не будет никакого смысла. Как в магазине: пришел, взял что-то за какие-то деньги и пошел обратно. Это не магазин, а церковь".