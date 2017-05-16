Мощи Николая Чудотворца доставят в Москву в специальном ковчеге

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мощи Николая Чудотворца, которые в мае-июле будут находиться в России, доставят в Москву в специальном ковчеге, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Мощи святителя Николая впервые покинут итальянский город Бари, где они постоянно находятся. Мощи одного из самых почитаемых христианских святых будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.

"Для перевозки части мощей святителя Николая Чудотворца из Бари (Италия) изготовят специальный ковчег. Делегация прибудет в Бари со специальным ковчегом, который сейчас изготавливается на заводе в Софрине. В этот ковчег будет вложена часть мощей святителя Николая — левое ребро", — приводятся в сообщении слова пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова.

Отмечается, что обеспечивать безопасность мероприятия будут более двух тысяч правоохранителей. За самочувствием паломников будут следить врачи скорой помощи. Кроме того, к проведению мероприятий привлекут около 10 тысяч волонтеров.