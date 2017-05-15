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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украину могут довести до религиозной войны двумя нажатиями кнопки

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (212)
18:4415.05.2017
(обновлено: 18:47 15.05.2017)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБатальон Азов и православные верующие. Архивное фотоБатальон Азов и православные верующие. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Антон Скрипунов

Столетнюю годовщину революции депутаты Верховной Рады Украины решили отметить масштабной исторической реконструкцией: начать гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций в стране. Первый развяжет руки сторонникам запрета УПЦ МП, второй вынесет рейдерские захваты храмов в правовое поле.

Как в старые недобрые времена

Название законопроекта № 4511 говорит само за себя: "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором". Всем понятно, что за "агрессор" имеется в виду и сколько религиозных организаций подпадают под действие закона.

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© РИА Новости . Стрингер
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Авторы документа решили не изобретать велосипед и обратились к опыту советского богоборчества. Вот что они предлагают:

"Назначение центрального и регионального руководства религиозных организаций, которые назначены второй статьей этого закона, происходит после согласования соответствующих кандидатур от религиозной организации с центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в религиозной сфере".

А ведь в Конституции Украины черным по белому написано, что "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства"(статья 35). Впрочем, другая статья законопроекта № 4511 фактически предлагает оставить Конституцию за скобками, оговаривая конкретные репрессии.

"В случае систематического нарушения законодательства Украины, установления факта сотрудничества с представителями милитарно-террористических группировок, а также неисполнения правовых норм, предусматриваемых статьями этого закона, со стороны представителей религиозных организаций, которые осуществляют свою деятельность в Украине и одновременно имеют подчинение в канонических и организационных вопросах религиозным центрам в государстве-агрессоре, государственный орган … инициирует … приостановление деятельности религиозной организации на территории Украины", — говорится в седьмой статье документа.

"Агитаторский пункт"

Авторами документа выступили представители "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта", составляющих парламентскую коалицию. Депутат от "Фронта" Дмитрий Тымчук не скрывает, против кого конкретно направлен законопроект.

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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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"Идея в том, чтобы религиозные организации, центр управления которых находится в государстве-агрессоре, заключали с Украиной меморандум. В нем обязались не заниматься подрывной деятельностью против Украины. На примере Московского патриархата с начала АТО видим, что по всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают даже в центре столицы — в Киево-Печерской лавре", — заявил он в одном из интервью.

Последняя фраза Тымчука кочует из интервью в интервью. Но никакой конкретики — что за литература, кто автор? При этом сам документ "пиарят" еще с начала 2016 года.

При ознакомлении с текстом законопроекта, а также комментариями его авторов,  не понятно только одно —  зачем он вообще нужен?

Деньги — не главное

Документ №4128 эксперты прозвали "законопроектом о церковном рейдерстве". Благодаря ему в украинском правовом поле может появиться термин "самоидентификация религиозной общины". В переводе с юридического на общечеловеческий это означает: если большей части прихожан нравится УПЦ МП, то храм остается в ее ведении, если нет, то отчуждается.

Вот что написано в документе: "Государство признает право религиозной общины на ее принадлежность в канонических и организационных вопросах к любым действующим на Украине и за ее пределами религиозным управлениям и свободную смену этой принадлежности путем регистрации нового устава или изменений и дополнении к нему".

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© РИА Новости . Стрингер
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Однако, как показывает опыт, устав можно переписать с помощью радикалов с прутьями и "коктейлями Молотова". Стоит вспомнить захваты храмов в Тернопольской области и в селе Птичья Ровненской области. В чью пользу их "отжимают"? Никем в православном мире не признаваемой структуры под названием "Киевский патриархат". Таким путем с 2014 года ей уже "передали" более 40 зданий.

Легитимная УПЦ МП не устраивает украинские власти по многим причинам. Известно, что светский Киев давно лелеет надежду учредить "незалежну Церкву". Мешает этому, как всегда, Москва: Русская православная церковь по церковным канонам является "Матерью-Церковью" и только она в праве даровать столь вожделенную автокефалию.

За всей этой истерией вокруг "церковной независимости! упорно игнорируется важная деталь: Украинская церковь фактически и так является незалежной". Своего предстоятеля она выбирает сама, ключевые решения тоже принимает самостоятельно, от своего лица общается с внешним миром, а количество приходов —  около 12 тысяч — говорит о ее финансовой независимости от кого бы то ни было.

Подчинение "Матери-Церкви" выражается лишь в формальностях — например, когда главы УПЦ и РПЦ служат вместе, то первым поминают патриарха.

Но это украинских политиков не волнует. Они намерены одним нажатием кнопки перечеркнуть то, что формировалось столетиями.

"Московский Патриархат продолжает играть свою крайне негативную роль на Украине. Надо ставить вопрос о создании единой поместной церкви и делать это безотлагательно", — заявлял еще в 2014 году депутат от БПП Александр Бригинец, который тоже является автором скандальных законопроектов.

"Народ устал от войны"

Ситуация в Донецкой области
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Верующие УПЦ МП уже забили тревогу. Митрополит Одесский и Измайловский Агафангел заявил, что законопроекты попирают "фундаментальные европейские ценности, о которых так много сегодня говорят" и "послужат разрушению гражданского и межконфессионального мира".

"Наш народ устал от ужаса войны и желает жить в мире с представителями всех конфессий украинского государства", — заверил митрополит.

Об этом постоянно говорят на международных площадках различного уровня. Вот только в Раде не хотят этого слушать.

Когда светская власть навязывает Церкви свою волю, до добра это никогда не доводит, это не понаслышке знают в церковных кругах. А еще там осознают, сколько крови можно пролить одним росчерком пера. Или нажатием кнопки пульта для голосования.

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Религия и мировоззрение
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