Десятки тысяч подписей собрали верующие против закона об особом статусе УПЦ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Десятки тысяч верующих по всей Украине подписали обращение к Верховной раде против принятия законопроектов об особом статусе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщили в понедельник в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Десятки тысяч верующих подписали обращение к Верховной раде… Протестуют против принятия антицерковных законопроектов №4128 ("Про свободу совести и религиозные организации" — ред.) и №4511 ("Об особом статусе религиозных организаций…" — ред.) Верховной радой Украины православные верующие по всей Украине", — говорится в сообщении со ссылками на пресс-службы епархий.

Как отмечается, к депутатам обратились архиереи УПЦ МП и верующие со всей Украины с призывом "остановить законодательный произвол и остановить дискриминацию церквей". В УПЦ считают, что законопроекты "противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания".

Согласно сообщению, сбор подписей начался 14 мая и продлен до вечера 15 мая, после чего собранные подписи будут переданы в Киев депутатам. Так, более 52 тысяч верующих Одесской области за один день подписали обращение к депутатам от этого региона.

На Украине действует каноническая УПЦ, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций…" обяжет религиозные организации, которые якобы управляются из России, заключать специальный договор с Киевом. В противном случае они будут объявлены незаконными. В УПЦ МП его назвали нарушающим конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект 4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно изменения религиозными общинами подчиненности)". По замыслу авторов, законопроект позволит "обеспечить представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам".