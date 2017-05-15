Мощи Николая Чудотворца разместят в Александро-Невской лавре в Петербурге

МОСКВА/С-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Мощи Николая Чудотворца, привезенные из Италии, предполагается разместить в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"В качестве основного вероятного места размещения мощей святителя Николая в Санкт-Петербурге рассматривается Троицкий собор Александро-Невской лавры", — сказал Волков.

В свою очередь глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской метрополии Наталия Родоманова уточнила, что предполагаемое размещение христианской святыни в лавре связано с "необходимостью приема большого количества паломников, а также с тем, что Александро-Невская лавра такой опыт уже имеет".

По словам Родомановой, ожидается, что поклониться мощам прибудут не только жители Петербурга и Ленинградской области, но и жители других регионов Северо-запада, которым поездка в Петербург будет удобнее, чем в Москву.

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут с 21 мая по 28 июля в Россию из итальянского города Бари, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.

РПЦ ранее не называла место пребывания мощей в Северной столице. В начале мая в Санкт-Петербургской епархии РПЦ сообщали, что не исключают возможности выставить мощи святителя Николая Чудотворца в Исаакиевском соборе, если к тому времени он будет передан верующим.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.

За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не покидали города. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. По информации РПЦ, каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.