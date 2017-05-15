В Армении построят копию Ноева ковчега из железобетона

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Историко-культурный и научно-образовательный комплекс "Ноев ковчег" планируется построить в Армении в виде точной копии описанного в Библии ковчега, только из железобетона, сообщили в понедельник в специальном созданном для реализации проекта фонде "Построим всем народом".

Согласно библейскому преданию, Ноев ковчег – судно, построенное Ноем по велению Бога, для спасения от Потопа, "остановилось на горах Араратских".

"Ковчег будет возведен на одной из высот напротив горы Арарат. Это будет железобетонное строение, облицованное деревом. Его виды и размеры будут соответствовать библейскому описанию: длина 300 локтей (132 метра), ширина — 50 локтей (22 метра), высота 30 локтей (13,2 метра)", — говорится в сообщении.

Организаторы планируют разместить в "ковчеге" 200 павильонов, представляющих национальную культуру различных народов и стран.

"Комплекс будет иметь и прикладное значение: в его 40 комнатах смогут остановиться паломники и туристы. Там будут действовать музей, галерея, библиотека, конференц-залы, залы для правительственных и государственных приемов", — подчеркнули в фонде.

В сообщении отмечается, что уже создан совет попечителей фонда, его исполнительным директором назначен руководитель организации "Комбинат живописного искусства" Мартун Арутюнян. Проект будет представлен в правительство, и после его одобрения начнутся проектные и строительные работы.