В Армении построят копию Ноева ковчега из железобетона

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Историко-культурный и научно-образовательный комплекс "Ноев ковчег" планируется построить в Армении в виде точной копии описанного в Библии ковчега, только из железобетона, сообщили в понедельник в специальном созданном для реализации проекта фонде "Построим всем народом".
"Ковчег будет возведен на одной из высот напротив горы Арарат. Это будет железобетонное строение, облицованное деревом. Его виды и размеры будут соответствовать библейскому описанию: длина 300 локтей (132 метра), ширина — 50 локтей (22 метра), высота 30 локтей (13,2 метра)", — говорится в сообщении.
Организаторы планируют разместить в "ковчеге" 200 павильонов, представляющих национальную культуру различных народов и стран.
"Комплекс будет иметь и прикладное значение: в его 40 комнатах смогут остановиться паломники и туристы. Там будут действовать музей, галерея, библиотека, конференц-залы, залы для правительственных и государственных приемов", — подчеркнули в фонде.
В сообщении отмечается, что уже создан совет попечителей фонда, его исполнительным директором назначен руководитель организации "Комбинат живописного искусства" Мартун Арутюнян. Проект будет представлен в правительство, и после его одобрения начнутся проектные и строительные работы.