Похищенную из московского храма икону XIX века нашли в антикварном салоне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли в антикварном салоне икону XIX века, похищенную из храма Пимена Великого в Новых Воротниках в центре Москвы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В середине апреля злоумышленник во время службы на Страстной неделе, воспользовавшись большим скоплением людей, украл из храма икону XIX века "Усекновение главы Иоанна Крестителя".

"Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили и изъяли похищенную из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках икону "Усекновение главы Иоанна Крестителя", — сказала Волк.

По ее словам, икону нашли в одном из антикварных салонов столицы, полиция устанавливает личность и принимает меры по задержанию подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже.

Храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках известен с XVII века, в начале XVIII века была возведена каменная Пименовская церковь. Особый интерес представляют ее интерьеры, созданные лучшими мастерами эпохи – они сохранились в целости и сохранности с начала ХХ века. Расширение храма продолжилось и в XIX веке. Самые значительные перемены интерьеров церкви произошли в 1897-1907 годах, когда были созданы двухъярусные мраморные иконостасы, украшенные колонками и резьбой с христианской символикой – пальмовыми ветками, виноградными лозами, монограммами "Альфа и Омега". В главном храме появилась копия росписи Виктора Васнецова из Владимирского собора Киева.

Часть утвари храма была утрачена в 1922 году во время кампании по изъятию церковных ценностей, однако сам храм на протяжении всей советской эпохи никогда не закрывался, что и позволило ему сохранить свое убранство и интерьеры. В 1927-1932 годах регентом церковного хора был будущий патриарх Московский и всея Руси Пимен. Сегодня храм святого Пимена Великого в Новых Воротниках – памятник архитектуры, истории и культуры с открытым доступом для всех желающих.