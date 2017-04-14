В центре Москвы из храма во время службы украли икону XIX века

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Злоумышленник во время службы на Страстной неделе, воспользовавшись большим скоплением людей, украл из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках икону XIX века "Усекновение главы Иоанна Крестителя", сообщили РИА Новости в храме.

"Мы не знаем точно, в какой момент украли икону. Предположительно, это произошло вчера вечером или сегодня утром во время службы", — сказала собеседница агентства.

Полиция разыскивает вора.

Храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках известен еще с XVII века, в начале XVIII века была возведена каменная Пименовская церковь. Особый интерес представляют ее интерьеры, созданные лучшими мастерами своей эпохи – они сохранились в целости и сохранности с начала ХХ века. Расширение храма продолжилось и в XIX веке. А самые значительные перемены интерьеров церкви произошли в 1897‑1907 годах, когда были созданы двухъярусные мраморные иконостасы, богато украшенные колонками и резьбой с христианской символикой – пальмовыми ветками, виноградными лозами, монограммами "Альфа и Омега". В главном храме появилась копия росписи Виктора Васнецова из Владимирского собора Киева.

Часть утвари храма была утрачена в 1922 году во время кампании по "изъятию церковных ценностей", однако сам храм на протяжении всей советской эпохи никогда не закрывался, что и позволило ему сохранить свое убранство и интерьеры нетронутыми. Любопытно, что в 1927‑1932 годах регентом церковного хора был будущий патриарх Московский и всея Руси Пимен. Сегодня храм святого Пимена Великого – памятник архитектуры, истории и культуры, доступ сюда открыт для всех желающих.