Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла без серьезных инцидентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Согласованная властями акция на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которая прошла в Санкт-Петербурге с участием представителей и сторонников ряда оппозиционных партий, завершилась без серьезных инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия собрались в полдень у БКЗ "Октябрьский" на Лиговском проспекте, после чего двинулись на Марсово поле по Невскому проспекту.

На Марсовом поле люди с белыми шарами с надписью "Исаакий — музей" расположились у сцены, на которой выступили представители Партия роста, "Яблока", "Справедливой России", представители вузов и общественных организаций. Депутат городского парламента Максим Резник (Партия роста) заявил, что во вторник на совете фракций оппозиционеры потребуют вынести вопрос о референдуме о статусе Исаакиевского собора за заседание законодательного собрания 3 мая.

Акция, организаторами которой выступили Партия роста, "Яблоко" и градозащитные организации Петербурга, прошла под охраной усиленных нарядов полиции.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.