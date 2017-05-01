В Петербурге началась акция против передачи Исаакия РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Представители и сторонники ряда оппозиционных партий в Санкт-Петербурге начали согласованную властями акцию на Марсовом поле, митингуя против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, передает корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия, среди которых представители Партии роста, "Справедливой России" и "Яблока", общественные и градозащитные организации, собрались в полдень у БКЗ "Октябрьский" на Лиговском проспекте, после чего двинулись на Марсово поле по Невскому проспекту. У БКЗ к участникам акции подошел депутат Госдумы Виталий Милонов, вступивший в словесную перепалку с представителями ЛГБТ-движения, которые присоединились к колонне митингующих. Милонов сорвал с одного из собравшихся значок ЛГБТ-движения и растоптал ногами. В ответ участники акции скандировали "Милонов, в автозак!". Конфликт был прекращен полицейскими.

Ещё одна стычка между оппозиционерами и их противниками произошла по ходу шествия колонны в районе Аничкова моста, участников конфликта разняла полиция.

На Марсовом поле люди с белыми шарами с надписью "Исаакий — музей" расположились у сцены, на которой начали выступать организаторы акции. По периметру места сбора дежурят усиленные наряды полиции.

Организаторами митинга выступили Партия роста, "Яблоко" и градозащитные организации Петербурга.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.