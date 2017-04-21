Эсеры потребуют роспуска заксобрания при отказе в референдуме по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" намерено инициировать референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий депутатов городского парламента в ответ на решение парламентариев отказать в проведении референдума по вопросу статуса Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Если проведение честного и справедливого референдума о судьбе Исаакиевского собора, оно должно отвечать за это решение и быть готово к тому, что следующий референдум будет инициирован по вопросу роспуска самих действующих депутатов. Проблема статуса Исаакиевского собора разделила общество на две половины, и нужно дать гражданам возможность напрямую высказать свою позицию… Если парламент отказывает гражданам в представлении их интересов, отказывает горожанам даже в праве на декларацию этих интересов с помощью референдума, то горожане имеют право отказаться от такого парламента и инициировать его роспуск", — заявила глава регионального отделения СР Марина Шишкина.

Для этого в "Справедливой России" готовят изменения в федеральный и городской законы.

Комитет по законодательству городского парламента в пятницу рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания Заксобрания. Однако юруправление ЗакСа определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам. Ожидается, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит соответствующее постановление на заседании в ближайшую среду, 26 апреля.