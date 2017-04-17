В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи во время службы

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Прихожанам следует выключать мобильные телефоны в храме, а не делать селфи, иначе теряется смысл богослужения, заявил в понедельник РИА Новости профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов.

Миллионы верующих по всей России посетили пасхальные богослужения. Сразу после посещения храмов многие люди разместили в своих аккаунтах в социальных сетях селфи, сделанные во время богослужений. Свои фотографии интернет-пользователи публиковали с хэштегом #Пасха.

"Во время службы полагается выключать мобильные телефоны. Если кто их использует, чтобы сделать селфи во время богослужения, то это, само собой, неправильно. Желательно от этой наивной, где-то понятной тщеславности воздержаться", — сказал Козлов.

По его словам, ни разговаривать по телефону, ни посылать сообщения, ни фотографироваться во время службы не положено. "Это со смыслом богослужения не соединяется", — подчеркнул собеседник агентства.-0-