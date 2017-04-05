За терактом в Петербурге стоит ИГ*, полагает эксперт

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Взрыв в метро Санкт-Петербурга осуществил приверженец террористической организации "Исламское государство"*, убежден директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) исламовед Роман Силантьев.
По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии и Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
"Скорее всего, это был представитель ИГИЛ*. Несколько лет назад у нас "Эмират Кавказ"* принес присягу ИГИЛ*. Почти все теракты с человеческими жертвами происходят по линии этих организаций", — сказал РИА Новости Силантьев.
По его мнению, российские спецслужбы неплохо работают: прошлом году они предотвратили более 40 терактов, а в этом уже 16. При этом каждый из этих случаев мог бы привести к еще большим жертвам. Однако система безопасности имеет свои лазейки. А такие объекты, как метрополитен, полностью защитить невозможно.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.