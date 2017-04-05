За терактом в Петербурге стоит ИГ*, полагает эксперт

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Взрыв в метро Санкт-Петербурга осуществил приверженец террористической организации "Исламское государство"*, убежден директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) исламовед Роман Силантьев.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии и Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"Скорее всего, это был представитель ИГИЛ*. Несколько лет назад у нас "Эмират Кавказ"* принес присягу ИГИЛ*. Почти все теракты с человеческими жертвами происходят по линии этих организаций", — сказал РИА Новости Силантьев.

Напомнив, что Джалилов – гражданин РФ, эксперт заявил, что не видит большого смысла в ужесточении контроля миграции. "Террористы у нас очень интернациональны. Разговоры о том, что надо закрыть границы, я не поддерживаю. Найти террориста в самой России можно безо всяких проблем", — подчеркнул Силантьев.

По его мнению, российские спецслужбы неплохо работают: прошлом году они предотвратили более 40 терактов, а в этом уже 16. При этом каждый из этих случаев мог бы привести к еще большим жертвам. Однако система безопасности имеет свои лазейки. А такие объекты, как метрополитен, полностью защитить невозможно.

"Даже хорошая работа по предотвращению терактов рано или поздно даст сбой. Любую оборону можно прорвать, учитывая число попыток. Покушение на теракт происходит приблизительно раз в неделю. Нам остается только порадоваться, что после Волгограда мы больше трех лет жили спокойно. Нам еще повезло", — заключил собеседник агентства.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.