В Вашингтоне проведут панихиду по жертвам теракта в Санкт-Петербурге

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Панихида по жертвам теракта в Санкт-Петербурге пройдет в русском православном храме святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне, сообщил РИА Новости его настоятель отец Виктор Потапов.

"Мы отслужим панихиду в среду вечером 5 апреля. К тому времени имена погибших уже будут известны", — сказал он.

Днем 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в вагоне прогремел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". Следствие уже назвало имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв — это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.