Патриарх Кирилл молится о погибших при взрывах в метро Петербурга

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в Санкт-Петербургском метрополитене.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что около 14.30 мск в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Один – на станции "Сенная площадь" в центре города. По информации Национального антитеррористического комитета, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.

"Святейший патриарх передает свои самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, молится об их упокоении и также о выздоровлении всех пострадавших во время взрыва", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Как сообщили ранее в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, руководитель отдела по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Николай Брындин осуществляет оперативную связь с управлением МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и комитетом по социальной политике города. Сразу по получении информации об адресах больниц, куда в настоящее время направляют раненых, в каждую из них будут направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и пострадавшим людям.

По благословению митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия вся возможная духовная и, по необходимости, материальная помощь будет оказана семьям пострадавших и погибших в результате взрывов.

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