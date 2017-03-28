РПЦ: стороны продемонстрировали готовность к диалогу по ситуации с Исаакием

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Русская православная церковь и музейное сообщество дали ответы на все вопросы жителей Петербурга о передаче Исаакиевского собора Церкви, все стороны продемонстрировали готовность к диалогу, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение горизбиркома Северной столицы о проведении референдума.

Горизбирком Петербурга во вторник утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит законодательное собрание Петербурга. В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли его участник, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

"Как мне кажется, все стороны продемонстрировали готовность к диалогу (по Исаакию – ред.)", — сказал Легойда.

По его мнению, на все вопросы, поставленные жителями Петербурга и "другими заинтересованными в благожелательном разрешении ситуации людьми", были даны ответы со стороны Церкви и музейного сообщества.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.