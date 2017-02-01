Крестные ходы не должны быть ответом на протесты, считают в РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Санкт-Петербургская епархия не благословила крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ, который планирует организовать депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, так как крестный ход не должен быть инструментом ответа на протестные акции, заявила РИА Новости представитель Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Ранее Милонов подал заявку на проведение крестного хода от Казанского собора до Исаакиевского собора 11 февраля в поддержку решения городских властей о передаче храма РПЦ. В среду представитель Милонова сообщил, что в РПЦ не поддержали инициативу депутата.

"В Санкт-Петербургской епархии не благословили проведение крестного хода по инициативе депутата Виталия Милонова. Крестный ход всегда являлся выражением единства людей верующих и объединенных идеей созидания, верностью Богу и любовью к Отечеству. Свидетельством тому проходящий в северной столице последние четыре года исторический крестный ход по Невскому проспекту в день перенесения мощей святого Александра Невского. Он собирает от 50 до 100 тысяч людей — это общеизвестные факты. В возбужденной в настоящее время атмосфере Петербурга крестный ход не должен восприниматься как инструмент ответа на немногочисленные протестные акции", – сказала Родоманова.

Она отметила, что "церковь исторически была и остается консолидирующей силой, которая призывает верующих граждан к сохранению мира и единства".

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним останется и юридический статус объекта — в собственности города. Общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.