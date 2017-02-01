Крестные ходы не должны быть ответом на протесты, считают в РПЦ
19:2501.02.2017
(обновлено: 19:27 01.02.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Санкт-Петербургская епархия не благословила крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ, который планирует организовать депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, так как крестный ход не должен быть инструментом ответа на протестные акции, заявила РИА Новости представитель Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Ранее Милонов подал заявку на проведение крестного хода от Казанского собора до Исаакиевского собора 11 февраля в поддержку решения городских властей о передаче храма РПЦ. В среду представитель Милонова сообщил, что в РПЦ не поддержали инициативу депутата.
"В Санкт-Петербургской епархии не благословили проведение крестного хода по инициативе депутата Виталия Милонова. Крестный ход всегда являлся выражением единства людей верующих и объединенных идеей созидания, верностью Богу и любовью к Отечеству. Свидетельством тому проходящий в северной столице последние четыре года исторический крестный ход по Невскому проспекту в день перенесения мощей святого Александра Невского. Он собирает от 50 до 100 тысяч людей — это общеизвестные факты. В возбужденной в настоящее время атмосфере Петербурга крестный ход не должен восприниматься как инструмент ответа на немногочисленные протестные акции", – сказала Родоманова.
Она отметила, что "церковь исторически была и остается консолидирующей силой, которая призывает верующих граждан к сохранению мира и единства".
Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним останется и юридический статус объекта — в собственности города. Общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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