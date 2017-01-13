Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ намерены выйти на митинг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Активисты, выступающие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга в пятницу в ходе встречи на Исаакиевской площади возле собора договорились подать заявку на проведение митинга 28 января, сообщил РИА Новости член городского парламента Борис Вишневский.

"Заявка на проведение митинга на Марсовом поле 28 января уже готова, мы намерены подать ее в понедельник", — сказал он.

Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, на встрече перед собравшимися выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. На Исаакиевской площади наблюдалось большое количество представителей СМИ, здесь же находились наряды полиции, которые не препятствовали проведению встречи, патрулируя территорию.

Как сообщал Вишневский на своей странице в Facebook, поскольку встреча у Исаакия имеет формат общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.

В 2015 году, когда городские власти отказали Санкт-Петербургской епархии РПЦ в передаче храма в безвозмездное пользование, в интернете появилась петиция против этой инициативы, и за период со вторника по настоящее время ее подписали около 73 тысяч человек. Всего петиция на сегодняшний день набрала более 167 тысяч голосов. Также группа петербургских активистов запустила специальный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ. На этом сайте также осуществляется сбор подписей, которые инициаторы кампании обещают перенаправить в администрацию Петербурга "в виде официального обращения гражданина в органы власти".

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".