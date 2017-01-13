Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ намерены выйти на митинг

20:4313.01.2017
(обновлено: 20:45 13.01.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Активисты, выступающие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга в пятницу в ходе встречи на Исаакиевской площади возле собора договорились подать заявку на проведение митинга 28 января, сообщил РИА Новости член городского парламента Борис Вишневский.
"Заявка на проведение митинга на Марсовом поле 28 января уже готова, мы намерены подать ее в понедельник", — сказал он.
Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, на встрече перед собравшимися выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. На Исаакиевской площади наблюдалось большое количество представителей СМИ, здесь же находились наряды полиции, которые не препятствовали проведению встречи, патрулируя территорию.
Как сообщал Вишневский на своей странице в Facebook, поскольку встреча у Исаакия имеет формат общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.
В 2015 году, когда городские власти отказали Санкт-Петербургской епархии РПЦ в передаче храма в безвозмездное пользование, в интернете появилась петиция против этой инициативы, и за период со вторника по настоящее время ее подписали около 73 тысяч человек. Всего петиция на сегодняшний день набрала более 167 тысяч голосов. Также группа петербургских активистов запустила специальный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ. На этом сайте также осуществляется сбор подписей, которые инициаторы кампании обещают перенаправить в администрацию Петербурга "в виде официального обращения гражданина в органы власти".
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.