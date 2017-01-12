Исаакиевский собор могут передать РПЦ до 2020 года
15:0612.01.2017
(обновлено: 15:07 12.01.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор могут передать Русской православной церкви до 2020 года, сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов.
Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако здание сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период времени. Позже епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов) пояснил, что РПЦ изначально обратилась к правительству города с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора не в собственность, а в пользование, что и было исполнено в соответствии с законом.
"Пессимистические сроки передачи Исаакиевского собора РПЦ Буров (директор музея-заповедника "Исаакиевский собор") назвал 3 года. Я оптимист. Думаю, что это можно сделать гораздо в меньшие сроки", — сказал Мокрецов.
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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