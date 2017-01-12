Исаакиевский собор могут передать РПЦ до 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Исаакиевский собор могут передать Русской православной церкви до 2020 года, сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов.

Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако здание сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период времени. Позже епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов) пояснил, что РПЦ изначально обратилась к правительству города с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора не в собственность, а в пользование, что и было исполнено в соответствии с законом.

"Пессимистические сроки передачи Исаакиевского собора РПЦ Буров (директор музея-заповедника "Исаакиевский собор") назвал 3 года. Я оптимист. Думаю, что это можно сделать гораздо в меньшие сроки", — сказал Мокрецов.