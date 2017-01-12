В Совфеде подтвердили законность передачи Исаакиевского собора РПЦ
15:0512.01.2017
(обновлено: 15:12 12.01.2017)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, несмотря на несогласие с этим некоторых групп граждан, является законной и обоснованной, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. Председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров при этом пояснил, что передача собора РПЦ является исполнением положений федерального закона. Он также обратил внимание на то, что "собор в качестве памятника истории и архитектуры останется открытым для всех вне зависимости от вероисповедания".
Клишас также указал, что "передача Исаакиевского собора в собственность религиозной организации не препятствует продолжению предоставления гражданам доступа к посещению собора как объекта культурного наследия, восприятие чего, в свою очередь, должно способствовать уменьшению общественного недовольства в отношении принятого компетентными органами власти Санкт-Петербурга решения".
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает абсолютно согласующиеся с положениями законодательства действия властей Санкт-Петербурга, заключил Клишас.
Ранее при разрешении вопроса о передаче Исаакиевского собора в собственность РПЦ летом 2015 года Клишасом была представлена позиция о полном соответствии такой передачи действующему законодательству.
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но тогда получила отказ.
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.