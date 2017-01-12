В РПЦ рассказали, что будет с Исаакиевским собором после передачи церкви

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. После передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской Православной церкви входную плату отменят, а музейную деятельность расширят, рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Во вторник стало известно, что Исаакиевский собор передадут РПЦ в безвозмездное пользование, при этом у здания сохранятся музейно-просветительские функции.

"Музейная деятельность будет не только продолжена, но и расширена", — подчеркнул Легойда, отметив, что плату за вход в собор отменят.

По его словам, церковь находится в конструктивном диалоге с министерством культуры, где считают, что храм должен быть более доступным.

"Какие основания полагать, что церковь с чем-то не справится? Примеры говорят об обратном, церковь заинтересована в сохранении музейных памятников", — отметил представитель РПЦ.