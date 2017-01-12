В РПЦ рассказали, что будет с Исаакиевским собором после передачи церкви
14:0812.01.2017
(обновлено: 14:47 12.01.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. После передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской Православной церкви входную плату отменят, а музейную деятельность расширят, рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Во вторник стало известно, что Исаакиевский собор передадут РПЦ в безвозмездное пользование, при этом у здания сохранятся музейно-просветительские функции.
"Музейная деятельность будет не только продолжена, но и расширена", — подчеркнул Легойда, отметив, что плату за вход в собор отменят.
По его словам, церковь находится в конструктивном диалоге с министерством культуры, где считают, что храм должен быть более доступным.
"Какие основания полагать, что церковь с чем-то не справится? Примеры говорят об обратном, церковь заинтересована в сохранении музейных памятников", — отметил представитель РПЦ.
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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