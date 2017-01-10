В РПЦ считают передачу Исаакия церкви исторической справедливостью

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Возвращение Исаакиевского собора — историческая справедливость, символично, что она произошла в год 100-летия революции, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин.

Ранее стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен РПЦ в безвозмездное пользование. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, этот вопрос был решен по договоренности с патриархом Московским Всея Руси Кириллом и, что собор сохранит свои музейные функции.

"Это историческая справедливость. Она произошла в год, который многие ассоциируют со 100-летием революции (после которой собор у церкви отобрали — ред.) Возвращение собора явится данью памяти всем тем жителям Петербурга, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий", — сказал Пелин. По его словам, хотя было сказано, что собор передадут, сама процедура передачи может продлиться до шести лет. При этом собеседник агентства уточнил, что федеральный закон о передаче зданий религиозного назначения не предусматривает отказа, поэтому запрет передачи собора в 2015 году был противозаконным.