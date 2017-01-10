Политолог: передача Исаакиевского собора противоречит исторической логике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви противоречит исторической логике, так как собор строился не на пожертвования, а на налоги, и всегда являлся государственной собственностью, считает петербургский политолог Дмитрий Гавра.

Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с появившейся в последние дни 2016 года информацией о готовящемся решении передать Исаакиевский собор церкви. Депутат попросил губернатора озвучить официальную позицию по этому вопросу. В то же время директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил журналистам, что слухи о передаче собора "небезосновательны". В Санкт-Петербургской митрополии сообщали в свою очередь, что митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора РПЦ, однако не отказывается от этих притязаний.

Исаакиевский собор всегда принадлежал министерству двора, а не приходу, написал Гавра на своей странице в Facebook.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.