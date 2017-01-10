Эксперт считает нерациональным возвращение РПЦ Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви нерационально из-за сложностей с реставрацией этого уникального объекта, с которыми сейчас полностью справляется одноименный государственный музей-памятник, считает заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кононов.

Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с появившейся в последние дни 2016 года информацией о готовящемся решении передать Исаакиевский собор церкви. Депутат попросил губернатора озвучить официальную позицию по этому вопросу. В то же время директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил журналистам, что слухи о передаче собора "небезосновательны". В Санкт-Петербургской митрополии сообщали в свою очередь, что митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора РПЦ, однако не отказывается от этих притязаний.

"Мне кажется, что возвращение Исаакиевского собора РПЦ — это нерационально, и оптимальной является существующая модель (использования исторического памятника — ред.). Совершенно необязательно передавать в собственность церкви здание, которое требует очень больших и сложных реставрационных затрат. Сейчас квалифицированные кадры (в сфере реставрации памятников истории и культуры — ред.) сосредоточены, в основном, в научных государственных учреждениях, и если мы сейчас этот объект (Исаакиевский собор — ред.) передадим, эти люди не перейдут вместе с ним", — сказал Кононов РИА Новости.

Он подчеркнул, что государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в настоящее время "идеально справляется с обязанностями" по сохранению исторического памятника за счет доходов, получаемых от экскурсионной деятельности. "Никаких препятствий для того, чтобы использовать здание собора как храм, сейчас нет", — отметил Кононов, уточнив, что расширение доступа верующих в Исаакиевский собор при необходимости можно осуществить, не возвращая его церкви. "О таких нюансах можно договориться", — считает эксперт.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.