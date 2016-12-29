Патриарх Кирилл призвал провести в молитве год 100-летия революции

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на заседании Высшего церковного совета предложил отметить 100-летие революции "глубокими размышлениями" и "искренними молитвами" о странах и народах, которые она затронула.

"Следующий год связан со 100-летием трагических событий в истории нашего Отечества. Это год, который мы должны провести в особых молитвах о народах наших, о странах, которые некогда составляли единую державу, а ныне являются суверенными, но связаны друг с другом очень тесными историческими, духовными, культурными связями", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, предстоящий год нужно посвятить "размышлениям о том, что произошло с нашим народом" — "что означали все эти потрясения, каков смысл этих потрясений и какие духовные выводы мы можем сделать из трагической истории XX века". Он также назвал неуместным использование слова "празднование" в связи с 100-й годовщиной событий 1917 года.

"Речь идет не о том, чтобы праздновать 100-летие трагедии, а о том, чтобы отмечать эту дату сознательно, сопровождая очень глубокими размышлениями и искренними молитвами, с тем чтобы ошибки, совершенные 100 лет назад, научили наши народы не допускать подобных ошибок на нынешнем этапе развития", — заключил патриарх.