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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

ВРНС: важно не допустить раскол общества в связи со столетием революции

18:0226.12.2016
(обновлено: 18:34 26.12.2016)
43699
Октябрьская социалистическая революция
© РИА Новости. РИА Новости
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) считает важным не допустить раскол в обществе по отношению к событиям 1917 года; при этом столетие тех событий для Русской православной церкви связано прежде всего с началом эпохи гонений на верующих. Такое мнение высказали в понедельник представители ВРНС на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам руководителя Экспертного центра ВРНС Александра Рудакова, в наступающем году Собор планирует провести несколько заседаний дискуссионного клуба по тематике столетия событий 1917 года. Также, возможно, эта тема будет "в фокусе и XXI Всемирного русского народного собора, который традиционно проходит в конце октября — начале ноября".

"Безусловно, основная задача ВРНС на 2017 год — это не допустить раскола в обществе по отношению к событиям 1917 года, способствовать национально-историческому примирению между сторонниками разных оценок этих событий. И, безусловно, для нас как для людей в большинстве своем верующих, носителей православной религиозной идентичности, крайне важно подчеркнуть, что богоборческие гонения XX века – это тот страшный, трагический период, который не должен повториться", — сказал Рудаков.

В свою очередь замглавы ВРНС, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва отметил, что события октября 1917 года для представителей Русской православной церкви ассоциируются прежде всего с "началом эпохи гонений на Церковь".

По его словам, часть мероприятий 2017 года, имеющие общецерковный масштаб, будут связаны с увековечением памяти жертв политических репрессий — новомучеников Русской церкви, пострадавших за веру. "Большая часть памяти святых, которые пострадали, все-таки "переносится" на 2018 год. Поэтому рамки празднования, вернее, воспоминания событий начала эпохи гонений на Русскую православную церковь, будут распространяться на два года – 2017-й и 2018-й", — сообщил епископ.

Он уточнил, что в программу юбилейных мероприятий православной общественности на 2017 год также входит "воспоминание столетия восстановления патриаршества, столетия Всероссийского Поместного собора Российской православной церкви (1917-1918 годы — ред.) и столетия явления иконы Божией Матери "Державная".

В свою очередь первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ, социолог религии Александр Щипков обратил внимание на то, что "первый и самый важный тезис – это преемственность истории". "Мы должны отказаться, преодолеть, к сожалению, ставший в нашей русской истории традицией разрыв этой традиции. То петровский разрыв, то разрыв 1918-го года, то 1991 года — мы живем в этих разрывах. И мы должны их преодолеть и почувствовать эту преемственность истории", — отметил Щипков.

По его словам, хотя "физическая гражданская война" в стране закончилась давно, идеологическая гражданская война завершилась фактически лишь в 2014 году, "в связи с крымскими событиями". 

"Следующий год – это год идеологии, в течение которого мы должны прийти к общегражданскому консенсусу, который может быть основан только на одном, – на общем отношении к нашей прошедшей истории, чтобы у нас был консенсус по отношению к ней", — заявил эксперт. При этом он добавил, что "право на интерпретацию русской истории имеет только русский народ и никто не другой; и никакая чужая интерпретация не имеет право быть здесь доминирующей".

Всемирный русский народный собор — международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.
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Религия и мировоззрение
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • RUKAPOMOHI
    "В свою очередь замглавы ВРНС, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва отметил, что события октября 1917 года для представителей Русской православной церкви ассоциируются прежде всего с "началом эпохи гонений на Церковь"."
    Не много ли о себе возомнили? Прежде всего это борьба народа с: властью, алигархами и прочими капиталистами; Это была борьба за равенство и свободу. И не забывайте сколько атеистов и верующих других религий погибло. И вспомните, что НТР (Нау́чно-техни́ческая революция) была только при социалистах.
    18:17
    26.12.2016
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  • RUKAPOMOHI
    "В свою очередь замглавы ВРНС, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва отметил, что события октября 1917 года для представителей Русской православной церкви ассоциируются прежде всего с "началом эпохи гонений на Церковь"."
    Не много ли о себе возомнили? Прежде всего это борьба народа с: властью, алигархами и прочими капиталистами; Это была борьба за равенство и свободу. И не забывайте сколько атеистов и верующих других религий погибло. И вспомните, что НТР (Нау́чно-техни́ческая революция) была только при социалистах.
    18:17
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Grey_Hanter
    Никакой аналогии. Была совершенна другая историческая ситуация. Судя по статье: власть ропщет, а народ шепчет. Повторение невозможно потому, что люди, способные на подвиг, истреблялись поколениями. Власть разрушила за сто лет семейные узы и традиции народов, а не просто религиозные верования людей. Камня на камне не осталось: без народного желания=понимания ничего не сохранить - нечего склеивать. Слишком много боли и недоверия между людьми; между населением и властью, между целями и задачами разных слоев населения. Только здравый смысл и единая цель могут хоть что-то вернуть из потерянного - к жизни будущих поколений. Или никогда..
    20:28
    26.12.2016
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  • silanty
    После Октябрьской революции их просто лишили госфинансирования, принудительного посещения церквей и прочих т.п. ништяков - число "верующих" резко сократилось, упали доходы, множество священников разбежалось. Для ник это конечно "гонения" - лишиться самого святого, доходов. Вот и начали (продолжили) бороться (при царе тоже боролись) - тогда получили и реальные гонения.

    "Преодолеть раскол" в их понимании это не мешать им доить и разлагать страну, не лишать доходов от "симфонии" с государством. Оставить как есть - им же так хорошо, как паразитам в организме. То что организм от этого может и погибнуть - это вне понимания паразитов.
    21:03
    26.12.2016
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  • Evgeny Kuzminov
    Чтоб не допустить раскола надо:
    1. Отстраниться церкви от праздника 100-летия ВОСР
    2. Перестать осуждать ВОСР и ее идеологических вождей
    3. Перестать осуждать СССР
    4. Перестать пытаться переписать историю
    5. Перестать возвеличивать и реабилитировать тех, кого на протяжении 75 лет считали угнетателями
    6. Отдалиться от политики
    7. Не вмешиваться в образовательные процессы государственных и муниципальных образовательных учреждений
    И самое главное, чтоб не повторились гонения РПЦ, нужно самим перестать навязывать свои принципы и идеологию окружающим, и не устраивать никаких гонений ни атеистам, на представителям других религиозных убеждений (любых)
    22:15
    26.12.2016
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