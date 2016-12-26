ВРНС: важно не допустить раскол общества в связи со столетием революции

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) считает важным не допустить раскол в обществе по отношению к событиям 1917 года; при этом столетие тех событий для Русской православной церкви связано прежде всего с началом эпохи гонений на верующих. Такое мнение высказали в понедельник представители ВРНС на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам руководителя Экспертного центра ВРНС Александра Рудакова, в наступающем году Собор планирует провести несколько заседаний дискуссионного клуба по тематике столетия событий 1917 года. Также, возможно, эта тема будет "в фокусе и XXI Всемирного русского народного собора, который традиционно проходит в конце октября — начале ноября".

"Безусловно, основная задача ВРНС на 2017 год — это не допустить раскола в обществе по отношению к событиям 1917 года, способствовать национально-историческому примирению между сторонниками разных оценок этих событий. И, безусловно, для нас как для людей в большинстве своем верующих, носителей православной религиозной идентичности, крайне важно подчеркнуть, что богоборческие гонения XX века – это тот страшный, трагический период, который не должен повториться", — сказал Рудаков.

В свою очередь замглавы ВРНС, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва отметил, что события октября 1917 года для представителей Русской православной церкви ассоциируются прежде всего с "началом эпохи гонений на Церковь".

По его словам, часть мероприятий 2017 года, имеющие общецерковный масштаб, будут связаны с увековечением памяти жертв политических репрессий — новомучеников Русской церкви, пострадавших за веру. "Большая часть памяти святых, которые пострадали, все-таки "переносится" на 2018 год. Поэтому рамки празднования, вернее, воспоминания событий начала эпохи гонений на Русскую православную церковь, будут распространяться на два года – 2017-й и 2018-й", — сообщил епископ.

Он уточнил, что в программу юбилейных мероприятий православной общественности на 2017 год также входит "воспоминание столетия восстановления патриаршества, столетия Всероссийского Поместного собора Российской православной церкви (1917-1918 годы — ред.) и столетия явления иконы Божией Матери "Державная".

В свою очередь первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ, социолог религии Александр Щипков обратил внимание на то, что "первый и самый важный тезис – это преемственность истории". "Мы должны отказаться, преодолеть, к сожалению, ставший в нашей русской истории традицией разрыв этой традиции. То петровский разрыв, то разрыв 1918-го года, то 1991 года — мы живем в этих разрывах. И мы должны их преодолеть и почувствовать эту преемственность истории", — отметил Щипков.

По его словам, хотя "физическая гражданская война" в стране закончилась давно, идеологическая гражданская война завершилась фактически лишь в 2014 году, "в связи с крымскими событиями".

"Следующий год – это год идеологии, в течение которого мы должны прийти к общегражданскому консенсусу, который может быть основан только на одном, – на общем отношении к нашей прошедшей истории, чтобы у нас был консенсус по отношению к ней", — заявил эксперт. При этом он добавил, что "право на интерпретацию русской истории имеет только русский народ и никто не другой; и никакая чужая интерпретация не имеет право быть здесь доминирующей".

Всемирный русский народный собор — международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.