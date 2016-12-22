В РПЦ призвали к выработке объединяющего подхода в связи с юбилеем Октября

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Столетний юбилей Октябрьской революции в 2017 году должен сподвигнуть общество к выработке такого подхода к событиям столетней давности и всего советского периода, который бы не разделил, а "собрал и мобилизовал нацию", заявил в четверг РИА Новости первый зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, социолог религии Александр Щипков.

"Для России 2017-й год — это еще и столетие революции. И вот тут нам предстоит сложный разговор. Хотим мы этого или нет, он вскроет глубинные пласты национальной памяти. И наша задача — выработать сегодня такой подход к событиям ХХ века, который бы не разделил, а собрал и мобилизовал нацию", — сказал Щипков.

По его словам, с 1990-х годов и до недавнего времени участники обсуждения "находились в плену деструктивного отношения к теме, и эта модель отношения все еще не преодолена".

"Конечно, события 1917-го, начиная с Февраля, это национальная трагедия. Но она не дает права политически безответственным политикам навязывать обществу доктрину "коллективной вины", "коллективного покаяния", требовать отказа от идеалов социальной справедливости и автоматического принятия каких-то общественных императивов и табу. Эта программа де-факто вела бы к гражданскому расколу. С ее последователями консенсус нереализуем, поскольку он может строиться только на прочном морально-нравственном фундаменте", — заявил эксперт.

Как отметил Щипков, начиная разговор об уроках прошлого столетия, важно помнить о главном: "только общество в целом, а не отдельные группы и "клубы" по политическим интересам имеет право принимать легитимные решения в рамках данной темы, имеет право на трактовку отечественной истории". "Это, разумеется, не отменяет свободы мнений и субъективно-личных взглядов на историю. Но ни один из них не вправе претендовать на общезначимость", — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что "принцип личной, а не коллективной ответственности есть залог прочности в деле национального примирения".