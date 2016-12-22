США
23.1223 декабря07:31МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

К столетию революции гражданский консенсус складывается на наших глазах

12:2022.12.2016
(обновлено: 14:07 22.12.2016)
0681
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото: фото предоставлено Александром Щипковым

Александр Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, социолог религии, публицист, — специально для МИА "Россия сегодня"

2017 год станет годом идеологии. Начнется процесс мировой перестройки, напоминающий советскую, будет меняться идеологический фон. От общества статусного потребления и либеральной глобализации начнется движение к модели, которая сочетает в себе более справедливую социальную политику, поддержанную духом традиционных ценностей. Американцы начнут процесс свертывания поддержки русофобии в Восточной Европе и на Украине. Мы же продолжим защищать национальные интересы русских — "самого большого из разделенных народов", как сказал Владимир Путин в своей Крымской речи. Это главные грядущие изменения, которые видны невооруженным глазом.

Но для России 2017-й — это еще и столетие революции. И вот тут нам предстоит сложный разговор. Хотим мы этого или нет, он вскроет глубинные пласты национальной памяти. И наша задача — выработать сегодня такой подход к событиям ХХ века, который бы не разделил, а собрал и мобилизовал нацию. Ведь с 1990-х годов и до недавнего времени мы находились в плену деструктивного отношения к теме, и эта модель отношения всё ещё не преодолена.

Конечно, события 1917-го, начиная с Февраля, это национальная трагедия. Но она не дает права политически безответственным политикам навязывать обществу доктрину "коллективной вины", "коллективного покаяния", требовать отказа от идеалов социальной справедливости и автоматического принятия каких-то общественных императивов и табу. Эта программа де факто вела бы к гражданскому расколу. С ее последователями консенсус нереализуем, поскольку он может строиться только на прочном морально-нравственном фундаменте.

Начиная разговор об уроках прошлого столетия, важно помнить о главном. Только общество в целом, а не отдельные группы и "клубы" по политическим интересам имеет право принимать легитимные решения в рамках данной темы, имеет право на трактовку отечественной истории. Это, разумеется, не отменяет свободы мнений и субъективно-личных взглядов на историю. Но ни один из них не вправе претендовать на общезначимость.

Итак, что такое 1917 год?

События 1917-го привели к национальному предательству элит и верхушечному перевороту, а затем к гражданскому расколу и войне внутри общества, распавшегося на "красных" и "белых". Без первого этапа был невозможен второй. Но нельзя при этом забывать, что по обе стороны фронта находились части одного народа, и война была братоубийственной с обеих сторон. Большевики первое время опирались на народ, на который не сумел опереться царь. И убийство Николая Второго, каким бы преступным оно ни было, — это убийство скорее конкурента, а не классового врага, что бы ни писала большевистская пресса. Такова диалектика истории.

В 1917 году мы имели аналог Смуты 1605-1612 годов, когда разные лагеря боролись друг с другом, а дело закончилось иностранной интервенцией. Но во времена Минина и Пожарского  Смута была в последний момент остановлена, а в 1917-м этого не произошло. Не хватило гражданского консенсуса.

Успешная, но трагическая война 1941-45 гг. частично создала такой консенсус, сплотила народ.

Однако новым этапом смуты стали события 1991 года и распад СССР, особенно его русско-славянского ядра. По делу национального объединения был нанесен еще один удар. Ошибочно 1991-й год идеологически противопоставляется 1917-му, объективно это его продолжение. Советская модель была демонтирована в тот момент, когда появился шанс на очищение от большевизма и коммунистического догматизма. Речь идёт о перезаключении Союзного договора на новых идеологических принципах.

Демонтаж страны осуществили представители коммунистической элиты, сменившие политическую окраску. Это позволило им переписать на себя и своих покровителей общенациональную собственность. Вновь произошло предательство элиты.

Главный итог событий гражданской войны ХХ века — это двойной разрыв национальной традиции. Оба разрыва осуществлялись людьми одного и того же склада, и многолетние попытки скрыть эту связь только ярче ее подчеркивают.

К сожалению, вероятность предательства элит существует в России и сегодня. Верх в этой ситуации возьмет тот, кто сможет опереться на народ, на те самые 85% "крымского консенсуса".

Сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что гражданская война, продолжавшаяся в сфере идеологии, в 2014 году завершилась национальным примирением. Народу был брошен исторический вызов, на который пришлось отвечать вместе. Бывшие "белые" и бывшие "красные" оказались перед лицом общего врага, который не был добит в 1945-м. Принцип партийности уступил принципу солидарности. Как говорится — жизнь научила. Основой примирения послужил Крымский консенсус. И как минувший разрыв был историческим поражением для обеих сторон, так сейчас можно говорить об общей победе. Но этот импульс требует развития.

Все это, разумеется, не отменяет ответственности конкретных лиц за неправосудные политические приговоры и классовые чистки. Но это личная, а не коллективная ответственность. И она не накладывает на общество в целом никаких исторических обязательств. Принцип личной, а не коллективной ответственности есть залог прочности в деле национального примирения.

Гражданский консенсус складывается на наших глазах. Судя по всему,  2017 год его не ослабит, а укрепит.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.