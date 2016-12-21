В Махачкале открылся православный духовно-просветительский центр

МАХАЧКАЛА, 21 дек – РИА Новости. Один из крупнейших на Кавказе духовно-просветительский центр "Кавказ — дом мира" открылся на территории Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и администрации правительства Дагестана.

По данным региональных властей, строительство центра велось в рамках федеральной целевой программы "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

"Здесь каждый сможет узнать о православии, глубоких исторических, духовных, культурных корнях и традициях народов республики Дагестан и Российской Федерации. Открытие центра станет еще одним фактором укрепления взаимодействия между различными конфессиями. Я призываю всех к активному участию в процессе сохранения мира и спокойствия в обществе", — цитирует главу Дагестана Рамазана Абдулатипова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, на территории трехэтажного здания будут размещены воскресная школа и молодежный центр, в котором будут проводиться занятия, ориентированные на знакомство с русской православной культурой. Также создана служба по оказанию помощи и консультации родителям и педагогам в вопросах нравственного воспитания и формирования духовных ценностей у подрастающего поколения.