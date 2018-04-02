МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента (Совета республики) Михаил Мясникович рассчитывает, что рекомендации для углубления интеграции Белоруссии и РФ в рамках Союзного государства будут выработаны к V Форуму регионов двух стран.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что договор о создании Союзного государства нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению в него поправок. Мясникович также высказывал предположение, что договор может претерпеть изменения. Позже госсекретарь Союзного государства Рапота заявил, что Белоруссия и Россия обсудят необходимость поправок в договор о создании СГ после сравнительного анализа законодательства двух стран. Такой анализ должен быть подготовлен ко второму полугодию 2018 года.

"Совет республики убедил коллег из Российской Федерации и Постком (постоянный комитет — ред.) Союзного государства в целесообразности серьезного мониторинга состояния союзных отношений… и их соответствия нормам союзного договора от 8 декабря 1999 года. Объективный анализ будет рассмотрен в рамках V Форума регионов Беларуси и России, который мы договорились с Советом Федерации… провести осенью 2018 года в Могилеве. Мы рассчитываем на то, что на форуме, особенно в процессе его подготовки, будут выработаны рекомендации по углублению союзной интеграции на взаимовыгодных условиях", — сказал Мясникович в понедельник на заседании в парламенте.

По его мнению, "не договор надо менять или цели пересматривать, как заявляют некоторые скептики союзных отношений, а добиваться безусловной реализации поставленных почти 20 лет назад задач". Эти задачи, продолжил спикер, являются актуальными и сегодня – это общий рынок без изъятий и ограничений и обеспечение равных прав граждан.

Мероприятия V Форума регионов пройдут 26-28 сентября в Могилеве, Шклове и Горках. Форум будет посвящен приоритетным направлениям регионального сотрудничества. Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. В совет министров Союзного государства входят премьеры и ряд министров двух стран. Первое заседание совета состоялось в 2000 году в Москве.