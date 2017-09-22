© Фото : пресс-служба Парламентского собрания

Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 года фестиваль ежегодно проводится в Ростове-на-Дону.



На фото: II фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2007 году

