В Ростове-на-Дону завершился XII фестиваль "Молодежь – за Союзное государство".
"Молодежь – за Союзное государство"
12:2522.09.2017
(обновлено: 12:26 22.09.2017)
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© Фото : пресс-служба Парламентского собранияС 13 по 18 сентября в Ростове-на-Дону проходил XII фестиваль Парламентского Собрания Союза Беларуси и России "Молодежь – за Союзное государство".
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
С 13 по 18 сентября в Ростове-на-Дону проходил XII фестиваль Парламентского Собрания Союза Беларуси и России "Молодежь – за Союзное государство".
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВпервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 года фестиваль ежегодно проводится в Ростове-на-Дону.
На фото: II фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2007 году
На фото: II фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2007 году
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 года фестиваль ежегодно проводится в Ростове-на-Дону.
На фото: II фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2007 году
На фото: II фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2007 году
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияУчастники фестиваля – это молодые артисты в возрасте от 16 до 25 лет и молодежные творческие коллективы – всего 300 человек.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Участники фестиваля – это молодые артисты в возрасте от 16 до 25 лет и молодежные творческие коллективы – всего 300 человек.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ фестивале приняли участие звезды российской и белорусской эстрады, включая победителей и лауреатов международного конкурса «Славянский базар в Витебске», «Евровидение», «Детское Евровидение» и телевизионных проектов «Голос», «Главная сцена», «Фабрика звезд», «Народный артист», «Секрет успеха».
На фото: певец Александр Панайотов
На фото: певец Александр Панайотов
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В фестивале приняли участие звезды российской и белорусской эстрады, включая победителей и лауреатов международного конкурса «Славянский базар в Витебске», «Евровидение», «Детское Евровидение» и телевизионных проектов «Голос», «Главная сцена», «Фабрика звезд», «Народный артист», «Секрет успеха».
На фото: певец Александр Панайотов
На фото: певец Александр Панайотов
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияГеография фестиваля постоянно расширяется. В прошедшем фестивале приняли участие представители 10 городов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Шахты, Владикавказ, Сыктывкар, Казань, Улан-Удэ, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов и Оренбург) и Минской, Витебской, Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
География фестиваля постоянно расширяется. В прошедшем фестивале приняли участие представители 10 городов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Шахты, Владикавказ, Сыктывкар, Казань, Улан-Удэ, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов и Оренбург) и Минской, Витебской, Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияГостями музыкального форума Союзного государства ежегодно становятся артисты из стран СНГ.
На фото: участник фестиваля из Республики Казахстан Алибек Альмадиев
На фото: участник фестиваля из Республики Казахстан Алибек Альмадиев
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Гостями музыкального форума Союзного государства ежегодно становятся артисты из стран СНГ.
На фото: участник фестиваля из Республики Казахстан Алибек Альмадиев
На фото: участник фестиваля из Республики Казахстан Алибек Альмадиев
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияПриветствие в адрес участников и гостей фестиваля направил Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. «Поддержка инициатив, направленных на создание общего культурного пространства, укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи России и Республики Беларусь, является важной задачей Союзного государства», - говорится в приветствии.
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. «Поддержка инициатив, направленных на создание общего культурного пространства, укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи России и Республики Беларусь, является важной задачей Союзного государства», - говорится в приветствии.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Приветствие в адрес участников и гостей фестиваля направил Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. «Поддержка инициатив, направленных на создание общего культурного пространства, укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи России и Республики Беларусь, является важной задачей Союзного государства», - говорится в приветствии.
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. «Поддержка инициатив, направленных на создание общего культурного пространства, укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи России и Республики Беларусь, является важной задачей Союзного государства», - говорится в приветствии.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ рамках фестиваля состоялось совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту провели совместное заседание, посвященное молодежной политике Союзного государства.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В рамках фестиваля состоялось совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту провели совместное заседание, посвященное молодежной политике Союзного государства.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВажным вопросом повестки заседания стал вопрос о проекте Концепции создания Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Важным вопросом повестки заседания стал вопрос о проекте Концепции создания Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ рамках фестиваля состоялась молодежная акция возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса "Павшим воинам".
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В рамках фестиваля состоялась молодежная акция возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса "Павшим воинам".
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ целях пропаганды среди молодежи здорового образа жизни в рамках фестиваля состоялся товарищеский футбольный матч "Территория дружбы молодежи Беларуси и России".
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В целях пропаганды среди молодежи здорового образа жизни в рамках фестиваля состоялся товарищеский футбольный матч "Территория дружбы молодежи Беларуси и России".
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияТрадицией фестиваля стало проведение молодежная концертной эстафеты по городам Ростовской области. В этом году российские и белорусские артисты выступили в Новочеркасске и Азове.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Традицией фестиваля стало проведение молодежная концертной эстафеты по городам Ростовской области. В этом году российские и белорусские артисты выступили в Новочеркасске и Азове.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияУчастники фестиваля посетили региональный форум "Ростов-2017. Территория успеха", где собрались 1000 молодых людей из Южного федерального округа.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Участники фестиваля посетили региональный форум "Ростов-2017. Территория успеха", где собрались 1000 молодых людей из Южного федерального округа.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияЦентральное мероприятие фестиваля — конкурс исполнителей молодежной песни. Участников оценивает профессиональное жюри, в которое входят известные продюсеры и музыканты Российской Федерации и Республики Беларусь.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Центральное мероприятие фестиваля — конкурс исполнителей молодежной песни. Участников оценивает профессиональное жюри, в которое входят известные продюсеры и музыканты Российской Федерации и Республики Беларусь.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияОбладателем Гран-при конкурса стала Анастасия Гладыш, артистка Донецкой государственной академической филармонии.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Обладателем Гран-при конкурса стала Анастасия Гладыш, артистка Донецкой государственной академической филармонии.
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