МОСКВА, 3 сен — Пресс-служба LEGO Education. В рамках Московского международного форума "Город образования" компания LEGO Education презентовала новое решение для дошкольного образования "Моя Москва", разработанное совместно с Издательством "БИНОМ. Лаборатория знаний".

Образовательный комплект "Моя Москва" — это увлекательное практическое пособие по развитию ключевых компетенций в рамках дошкольного образования. Набор направлен не только на формирование коммуникативных навыков, математических компетенций и навыков проектной деятельности, но и на знакомство детей с культурой и историей родного города.

Презентация решения прошла 30 сентября, в первый день работы образовательного форума "Город Образования". В рамках мероприятия участники провели панельную дискуссию на тему обучения через игру с целью развития STEAM-компетенций в дошкольном возрасте. В обсуждении темы приняли участие представители LEGO Education, управляющей компании "Просвещение" и издательства "БИНОМ.

Лаборатория знания", а также педагоги московских образовательных учреждений, которые уже успели опробовать решение.

"Игра является лучшим способом обучения в дошкольном возрасте. Социальное, эмоциональное, эстетическое и познавательное развитие комплексно формируют гармоничную личность ребенка, создают задел на полную реализацию способностей человека, закладывают основы нравственности и социальной ответственности и дают импульс для дальнейшего прогресса во всех сферах жизни", — отметила Ольга Ломбас, директор по развитию LEGO Education в России и СНГ. — "Наше новое решение "Моя Москва" формирует у детей в процессе игрового обучения некое дополнительное "измерение" — вдохновляющую среду родного города: культурного, исторического, делового сердца нашей Родины".

© Фото : LEGO Education LEGO Education поможет московским дошкольникам узнать родной город © Фото : LEGO Education LEGO Education поможет московским дошкольникам узнать родной город

Моя Москва" — это уникальный проект, не имеющий аналогов. В дальнейшем LEGO Education и "БИНОМ. Лаборатория знаний" намерены масштабировать его и на другие регионы, что позволит российским детям развивать ключевые навыки и получать знания о своем родном регионе через игру.

Контактные данные:

Виктория Пляскина, пресс-служба LEGO Education.

Тел. + 7(905)588-60-57 e-mail: plyaskina@altezza.ru

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