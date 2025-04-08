Вербная неделя в 2026 году: даты, традиции и правила

Вербная неделя – шестая неделя Великого поста. Она заканчивается Вербным воскресеньем, а после начинается Страстная седмица. Какого числа начинается Вербная неделя в 2026 году, история и традиции каждого дня – в материале РИА Новости.

Когда начинается и заканчивается Вербная неделя в 2026 году

Из года в год даты Вербной недели меняются. Дело в том, что они зависят от дня празднования Пасхи. В 2026 году Вербная неделя начнется 30 марта, а закончится 5 апреля. После чего наступит Страстная седмица. А затем 12 апреля верующие отметят главный праздник – Светлое Христово Воскресение.

Что такое Вербная неделя

"Вербная неделя, или неделя ваий, — это дни подготовки к самой значимой неделе церковного года – Страстной седмице. Церковь призывает христиан к постепенному переходу от покаянного настроения первых 6 недель поста к мысленному сопутствию Иисусу Христу на Голгофу. Лазарева суббота, завершающая Четыредесятницу, воспринимается как, с одной стороны, напоминание о неизбежности Пасхи, а с другой – как надежда на всеобщее воскресение мертвых, в которое верят христиане. Вербное же воскресенье, в которое Церковь вспоминает торжественный въезд Иисуса в Иерусалим на осленке, по сути, начинает события Страстной седмицы", – говорит Алексей Шириков, теолог, руководитель просветительского проекта “Жизнь со смыслом”.

История и религиозный смысл

В церковном календаре нет праздника с названием "Вербное воскресенье". Правильно называть торжество Вход Господень в Иерусалим

В Евангелии повествуется, что Иисус въехал в город на осле, а люди встречали его пальмовыми ветвями, устилали землю перед ним своими одеждами и восклицали "осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!"

Праздничным этот день стал начиная с IV столетия: тогда в церкви появилась традиция освящать пальмовые ветки. В южных странах эту неделю еще называли неделей ваий ("вайя" в переводе с греческого означает пальмовая ветвь).

В северных странах, где пальмы не растут, использую вербу. Она одной из первых распускается после зимних холодов и возвещает о начале весны.

Интересно, что Вербному воскресенью предшествует другое важное для верующих событие – Лазарева суббота. Этот день получил свое название в честь воскрешения Лазаря из Вифании. Иисус Христос совершил чудо, когда со своими учениками шел в Иерусалим.

Традиции Вербной недели по дням

Часто в литературе можно встретить другие названия Вербной недели – Цветная неделя, Цветоносная или Вербохлест. Связано это с тем, что в этот период переплелись христианские и многие народные традиции.

Понедельник

В первый день Вербной недели существовал такой обычай: теща непременно должна была прийти в дом к зятю с подарками и пожелать всего наилучшего.

В 2026 году Вербный понедельник выпадает на 30 марта.

В этот день вспоминают святых: преподобного Алексия, человека Божия, преподобного игумена Калязинского Макария, преподобного иеросхимонаха Парфения Киевского, мученика Марина Кесарийского, который разрушил языческий жертвенник во славу Христа Спасителя и после пыток был обезглавлен.

Вторник

На 31 марта приходятся памятные дни святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, преподобного монаха Анина Халкидонского, мучеников Трофима и Евкарпия, которые истязали христиан, пока сами не обратились в веру. В надежде, что Господь простит им прежние грехи, освободили христиан из темницы, за что жестоко пострадали.

Среда

В 2026 году в Вербную среду – 1 апреля – вспоминают Смоленскую икону Божией Матери "Умиление". Чудотворный образ Богородицы в начале XVII века вдохновлял оборонителей Смоленска от польских захватчиков, Смоляне полтора года удерживали неприятеля у стен города.

Четверг

В вербный четверг 2 апреля православные чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных, преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского, мученицы Фотины, ее сыновей и других.

Пятница

Вербная пятница в 2026 году приходится на 3 апреля – день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского, святого Кирилла, епископа Катанского, святого Фомы, патриарха Константинопольского, священномученика Владимира, пресвитера.

Также в этот день православные чтят преподобного Серафима Вырицкого, который нес свою службу с годы Великой Отечественной войны и после смерти 3 апреля 1949 года был причислен к лику святых.

Лазарева Суббота

Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до появления там Христа.

Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.

В народе на Вербную субботу было принято срезать вербные ветки. А вечером их освящали в церкви. Хозяйки готовили брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник.

Ближе к полуночи молодежь обходила дома с песнями. У ворот кричали: "Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!"

Вербное воскресенье

Главный праздник Вербной недели, отмечается накануне Страстной седмицы. В 2026 году он приходится на 4 апреля.

Весть о воскрешении Лазаря быстро дошла до Иерусалима. Поэтому, когда Христос спустя несколько дней въезжал на молодом осле в город, люди приветствовали Его, как царя и мессию. В память об этом событии и был установлен церковный праздник.

В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение. Верующие приносят в храм букеты вербы, чтобы освятить их. К слову, сделать это можно и на следующее утро.

После заутрени, возвратившись домой, родители непременно будили детей легкими ударами вербы, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

Календарь Вербной недели 2026 День недели Дата 2026 Название события Что происходит Понедельник 30 марта Первый день Вербной недели Начало подготовки к Вербному воскресенью Вторник 31 марта Вторник Вербной недели Церковные службы, благословение вербы, духовное очищение Среда 1 апреля Среда Вербной недели Напоминание о Страстной неделе, духовное очищение Четверг 2 апреля Четверг Вербной недели Богослужения, подготовка к Пасхе Пятница 3 апреля Пятница Вербной недели Постный день, особые службы Суббота 4 апреля Лазарева суббота Освящение вербы, подготовка к воскресенью Воскресенье 5 апреля Вербное воскресенье Торжественный вход Господень в Иерусалим, освящение вербы Следующая неделя 6–11 апреля Страстная неделя Подготовка к Пасхе 12 апреля

Правила поста на Вербной неделе

Вербная неделя приходится на Великий пост и предшествует Страстной неделе. Поэтому в течение всего периода не следует забывать о воздержании – духовном и телесном.

“С понедельника по пятницу продолжается строгий Великий пост, подразумевающий полное воздержание от продуктов животного происхождения: мясо, молоко, яйца, рыба, – продолжает Алексей Шириков. – В Лазареву субботу, когда вспоминается воскрешение Лазаря, разрешается вкушение икры, а в Вербное воскресенье – рыбы”.

Не употреблять алкоголь. За исключением субботы и воскресенья, когда дозволяется выпить немного красного вина. Важно не переедать и воздерживаться от пищи животного происхождения.

Верующим нужно стараться не сквернословить и не придаваться праздности и шумным весельям.

В Вербную неделю рекомендуется чаще посещать храм. Если позволяет погода, можно сходить на кладбище – прибраться на могилах почивших родственников.

Правила питания на Вербной неделе День Разрешено Ограничения Комментарии Понедельник Постная пища Мясо, молочные продукты, яйца, рыба Рекомендуется молитва Вторник Постная пища Мясо, молочные продукты, яйца, рыба Рекомендуется молитва Среда Постная пища Мясо, молочные продукты, яйца, рыба Умеренность в пище Четверг Постная пища Мясо, молочные продукты, яйца, рыба Рекомендуются духовные практики Пятница Постная пища Мясо, молочные продукты, яйца, рыба Строгий пост Суббота Постная пища, рыбная икра Мясо, молочные продукты, яйца Лазарева суббота допускает рыбную икру Воскресенье Постная пища, рыба Мясо, молочные продукты, яйца Вербное воскресенье, празднование; постящимся разрешена рыба

Народные приметы и поверья

Наши предки верили: чтобы избавиться от болезней, нужно легко ударить вербой по телу, приговаривая “не я бью, верба бьет” – это придаст здоровья. А освященные веточки вербы хранили за иконами весь год. Их наделяли силой усмирить град и защищать от пожара. Старые веточки с прошлого года нужно было не выбросить, а обязательно сжечь.

Ветреное Вербное воскресенье сулило прохладное лето, а ясная погода в этот день давала надежду на хороший урожай фруктов.

Женщины, желающие забеременеть, могли съесть почку вербы – примета к зачатию ребенка.