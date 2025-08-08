День строителя-2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. День строителя в 2025 году в России отмечают 10 августа. История возникновения праздника и традиции — в материале РИА Новости.

День строителя

В этот день поздравляют не только строителей, но и архитекторов, проектировщиков, инженеров и всех, кто так или иначе связан с отраслью.

© Depositphotos.com / AndreyPopov План здания © Depositphotos.com / AndreyPopov План здания

Когда отмечается

День строителя появился в СССР в 1955 году, с тех пор он отмечается каждое второе воскресенье августа. В этом году выпадает на 10 августа.

История праздника

Инициатором появления праздника стал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Во время посещения строящейся Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге (сегодня она называется Жигулевская ГЭС) советского лидера поразили масштабы сооружения и темпы его возведения. Тогда Хрущев постановил на государственном уровне отметить труд строителей.

В 1955 году, 6 сентября, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника „Дня строителя“. Официально об этом объявил сам Хрущев на митинге в честь открытия гидроэлектростанции.

Строительная отрасль играла колоссальную роль в развитии страны, которая восстанавливалась после Великой Отечественной войны. Власти учредили профессиональную дату для того, чтобы отметить труд людей, возводящих дома, мосты, дороги, объекты инфраструктуры.

© Depositphotos.com / monkeybusiness Строитель c шуруповертом © Depositphotos.com / monkeybusiness Строитель c шуруповертом

Как отмечают

Изначально праздник носил исключительно официальный характер. Ежегодно 2 августа в строительных организациях проходили торжественные собрания, во время которых руководители предприятий награждали лучших работников. Им вручали благодарственные письма, почетные грамоты и медали.

Со временем праздник стал более масштабным, к нему стали приурочивать массовые гуляния и концертные программы. Сегодня во многих регионах проводятся выставки строительной техники, мастер-классы и семинары, где специалисты обмениваются опытом и знакомятся с новыми достижениями в своей области.

Строительные компании в этот день, как правило, подводят промежуточные итоги, по традиции награждают и премируют лучших работников.

Неотъемлемой частью праздника во многих организациях стали спортивные соревнования. Участники состязаются в различных дисциплинах, от футбола до легкой атлетики, демонстрируя не только физическую подготовку, но и командный дух. Вечером проходят концерты, на которых можно отдохнуть и насладиться музыкой.

Кроме того, в этот день часто проводятся благотворительные акции. Таким образом компании демонстрируют социальную ответственность строительной отрасли.

Что подарить на день строителя

Выбор подарков на День строителя зависит от интересов и предпочтений получателя. Чаще всего выбор падает на что-то тематическое:

Инструменты и оборудование. Это всегда полезный подарок для строителя. Это может быть специальный набор, профессиональный уровень или строительный фен.

Это всегда полезный подарок для строителя. Это может быть специальный набор, профессиональный уровень или строительный фен. Одежда и обувь. Специальная рабочая одежда, комбинезон или качественная защитная обувь станут практичным и стильным подарком.

Специальная рабочая одежда, комбинезон или качественная защитная обувь станут практичным и стильным подарком. Тематические книги и журналы. Литература по строительству, архитектуре или дизайну интерьеров будет интересна профессионалам.

Литература по строительству, архитектуре или дизайну интерьеров будет интересна профессионалам. Сертификаты на обучение, лекции или мастер-классы. Подобный подарок дает возможность повысить квалификацию или пройти курсы по новым технологиям в строительстве.

Подобный подарок дает возможность повысить квалификацию или пройти курсы по новым технологиям в строительстве. Подарочные наборы. Наборы для барбекю, аксессуары для походов или просто вкусные деликатесы также могут стать приятным сюрпризом.

Интересные факты