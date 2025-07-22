День Ильи-пророка: что нельзя делать и народные приметы

День Ильи-пророка: что нельзя делать и народные приметы

День Ильи Пророка, или Ильин день в 2026 году отмечается 2 августа. Это один из самых известных праздников народного календаря, в котором церковные и старинные крестьянские традиции тесно переплелись между собой. Он посвящен пророку Илие, почитаемому в православии как великому ветхозаветному святому. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и обычаи, в частности, почему нельзя купаться — в материале РИА Новости.

Дата праздника: 2 августа

Кого чествуют: ветхозаветного пророка Илию (Илью-пророка)

Суть праздника: день памяти пророка Илии

Главный запрет: нельзя купаться в открытых водоемах

Когда отмечают Ильин день в 2026 году

Ильин день относится к праздникам с фиксированной датой. В православном календаре день памяти пророка Илии не зависит от Пасхи и ежегодно отмечается в одно и то же время. Праздник приходится на период, который в народной традиции считался рубежом лета.

Какого числа праздник

Русская православная церковь пользуется Юлианским календарем (старым стилем, по которому до революции жила и вся Россия ). Согласно ему, православный праздник Ильи Пророка приходится всегда на 20 июля. А в пересчете на Григорианский календарь это получается 2 августа. Из года в год дата праздника не меняется.

2 августа отмечается день Ильи Пророка

В России на 2 августа приходится еще одна популярная в народе дата - праздник Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалась боевая группа солдат.

Тот факт, что Ильин день и день ВДВ приходятся на 2 августа по Григорианскому календарю и стал поводом объявить святого небесным покровителем десантников — так сложилось в среде самих военнослужащих. Кроме того, в последние годы набирает популярность традиция крестных ходов с иконой пророка Илии, в которых принимают участие бойцы ВДВ. Центр торжеств - Ильинский храм на Ильинке.

История и смысл праздника

Праздник посвящен памяти святого Илии, который занимает особое место в библейской истории. Его почитают не только христиане, но также иудеи и мусульмане. В церковной традиции он считается одним из величайших пророков Ветхого Завета.

Кто такой пророк Илия

Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.

В еврейской традиции его звали Элийяху. Он прославился тем, что был ревностным поборником единобожия. Поэтому наряду с иудеями и христианами его почитают и мусульмане (под именем Ильяс).

В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями, а его образ смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем.

Согласно Библии, Господь послал его к израильскому к царю Ахаву предупредить, что если он и его народ не перестанут поклоняться языческим Ваалу и Астарте, то его государство постигнет страшный голод. Так и случилось в итоге. А сам пророк, когда еврейский народ постигла божья кара, жил в пустыне.

В Писании приведены многочисленные чудеса, которые совершил пророк. Так, однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. А в другой раз Илия воскресил сына вдовы из Сарепты. Он поселился в ее доме - и, пока пребывал там, еда в доме Сарептской вдовы чудесным образом не кончалась.

Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, еще при жизни взятых на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет: "Когда они (вместе с учеником Елисеем - прим.ред.) шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более". В православном богословии есть мнение, что Илия был вознесен не прямо на небо, а в некое сокровенное место, где будет ожидать дня Второго пришествия Христа. Подробный богословский и исторический обзор жизни святого содержится в статье Православной Энциклопедии

Почему Ильин день стал важной датой на Руси

Еще в дохристианские времена честь пророка Илии почитали иудеи, проживавшие у подножья горы Кармель, которая находится на северо-западе современного Израиля. Именно там были сожжены жертвенники языческого бога Ваала.

В IV веке нашей эры на этом месте был построен первый храм в честь пророка. Тогда же появляется и христианский праздник в память о святом.

После Крещения Руси праздник быстро вошел в народный календарь. Для земледельцев он совпадал с важным периодом сельскохозяйственных работ, поэтому вокруг даты сложилось множество поговорок и примет.

В народном сознании образ святого частично соединился с древними представлениями о небесном громовержце. Именно поэтому гром, гроза и молния в народных поверьях часто связывались с именем пророка Илии.

Что интересно, на Руси самые первые храмы были посвящены пророку Илие. Один из них был построен в Киеве еще в княжение Игоря Святославича примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году Древнерусским государством.

В Москве же Илье Пророку был посвящен один из первых монастырей. Его построили в XIV веке. От него до сих пор остался одноименный храм. Он же дал название известной улице столицы - Ильинке.

В день святого Ильи Пророка до революции верующие во главе с патриархом шли крестным ходом от Лобного места на Красной площади в храм, где в честь святого совершали молебен.

Традиции и обычаи Ильина дня

Ильин день исторически объединял церковное богослужение и народные обычаи. В разных регионах существовали собственные традиции, однако большинство из них были связаны с урожаем, молитвами о погоде и общинными праздниками.

Как отмечали праздник

Помимо крестных ходов и молебнов пророку Илие, в храмах совершаются праздничные службы. Духовенство в этот день служит в облачениях красного цвета, поскольку красный считается цветом мучеников и пророков.

Дома же верующие могут пропеть тропарь и кондак святому Илие. А также прочитать ему молитву.

Братчина, крестные ходы и начало жатвы

Для жителей русской деревни Ильин день был не только церковным праздником, но и важной датой сельского календаря. Лето постепенно подходило к переломному моменту, на полях начиналась жатва, а значит, наступало время подвести первые итоги труда.

Поэтому праздник часто проходил шумно и многолюдно. После богослужений жители деревень собирались на братчину — большое общее застолье. Само название происходило от слова "братство", и смысл традиции был вполне понятен: хотя бы на один день вся община становилась одной большой семьей.

После трапезы нередко начинались гулянья. Звучали песни, водили хороводы, устраивали ярмарки и различные развлечения. Сегодня подобные обряды можно увидеть главным образом на этнографических фестивалях, хотя интерес к старинным традициям сохраняется.

Первый хлеб и обрядовые действия

С первым урожаем были связаны и особые церковные обычаи. В некоторых местах к празднику выпекали хлеб из нового зерна и несли его в храм вместе с первыми колосьями.

Много примет и обрядов касалось первого снопа. Его могли оставить в доме до следующего года или поставить в красный угол рядом с иконами. Считалось, что такой символ помогает сохранить достаток и благополучие семьи.

Не обходилось и без полевых обрядов. Первый сноп считался символом благополучия, поэтому его старались сохранить до следующего сезона. Колосья могли поставить в красный угол дома, надеясь на достаток и хороший урожай в будущем.

Существовал также обряд, известный как "завивание бороды". На поле оставляли небольшой клочок несжатой ржи, связывали колосья в пучок и пригибали их к земле. Под них клали хлеб и обращались с просьбой о плодородии полей в следующем году.

Что можно и нельзя делать на Ильин день

Вокруг праздника сформировалось множество правил и рекомендаций. Часть из них относится к церковной традиции, часть — к народным обычаям и поверьям.

Важно различать религиозные предписания и фольклорные представления. Церковь призывает сосредоточиться на молитве, участии в богослужении и добрых делах, тогда как многие бытовые запреты имеют исключительно народное происхождение.

Почему нельзя купаться

До сих пор немало россиян интересуются, можно ли купаться в Ильин день. Ведь раньше считалось, что Илья Пророк нашлет гром на тех, кто полез в водоем на праздник

Откуда пошло это убеждение — доподлинно неизвестно. В народной традиции сложилось сразу несколько объяснений. С одной стороны, пророка в фольклоре воспринимали как громовержца: верили, что он мечет молнии в чертей, а те в страхе прячутся в воде — и могут утащить купальщика на дно или наслать болезнь. С другой стороны, было и более прозаичное объяснение: на Руси Ильин день часто считали границей сезонов. В ряде регионов к началу августа ночи могло становится заметно холоднее, водоемы остывали, а в южных областях вода начинала цвести — купание в такой воде действительно могло грозить простудой или дискомфортом.

Однако сейчас духовенство называет это суеверием. Никаких церковных предписаний, запрещающих купание в Ильин день, не существует. Священники поясняют: пророк Илия не налагал такого запрета, он не "портит" воду. При этом священнослужители добавляют важный нюанс: неправильно, если в сам праздник верующий предпочтет купание церковной службе. В остальном запрета нет. Тем не менее, выражение о том, что после Ильина дня заканчивается лето, остается одной из самых известных традиций народного календаря.

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Запрет на работу и ссоры

Считается, что на Ильин день, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но в Церкви строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. . А вот что точно не приветствуется, по словам священников, так это чрезмерное употребление алкоголя. Особенно этот призыв относится к тем, кто решил совместить эту дату с днем ВДВ.

"Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке, это грех винопития, и неважно, какой у тебя повод или праздник, — это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не делают. Я знаю много офицеров и даже генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют, даже в праздники, занимаются спортом", - говорил духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.

Отдельно осуждаются ссоры, грубость, злословие. Эти ограничения связаны не только с Ильиным днем, но и с общими христианскими нравственными принципами.

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Приметы и поверья на день пророка Ильи

Помимо церковных традиций, существует немало и народных. Ильин день на Руси всегда был одним из наиболее популярных праздников.

В деревнях, например, проводили "братчины" или "складчины" - крестьянская община резала купленное на общее деньги животное. А потом устраивала общую трапезу.

На праздник раньше в народе также определяли, какой будет осень. Считалось, что если в Ильин день пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными. При этом сам дождь имел и позитивный смысл: попасть под него в этот день сулило крепкое здоровье на весь год.

Также наши предки молились об избавлении от засухи, ведь это означало голод.

Другая примета гласит, что если умыться водой ильинского дождя, то можно избавиться от сглаза.

Примечательно также, что, пустив в этот день в дом кошку или собаку, можно разгневать Илью Пророка. Считалось, что в Ильин день нечистая сила ищет убежища и может вселиться в животное, а через него — проникнуть в жилище. А чтобы этого не было, крестьяне произносили различные заговоры. Тем самым они задабривали святого, который, как они считали, был покровителем дождей и гроз.

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Поздравления и молитвы

В Ильин день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святого пророка. Также принято говорить друг другу просто: "С днем пророка Илии!".

Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, названных в честь святого Ильи.

А в интернете сегодня существует немало литературных и стихотворных поздравлений, которые интересующиеся христианскими и народными праздниками пользователи охотно пересылают друг другу.

В домашней молитве верующие обращаются к пророку как к ревностному защитнику веры и ходатаю перед Богом. Перед иконой пророка Илии просят о мире в семье, помощи в жизненных трудностях, благополучии и избавлении от различных невзгод.

Вопросы и ответы

Какого числа отмечают Ильин день?

Ильин день — непереходящий праздник, поэтому его дата фиксирована. Православная церковь отмечает его ежегодно 2 августа (по новому стилю), что соответствует 20 июля по старому стилю.

Почему на Илью нельзя купаться в речке?

Народная примета гласит, что "Илья в воду написал" или "олень в воду напрудил". С научной точки зрения это связано с климатическим переломом: после 2 августа ночи становятся длиннее и холоднее, вода в открытых водоемах остывает и перестает прогреваться, что повышает риск простудных заболеваний.

Кто такой пророк Илия в Библии?

Пророк Илия (Илья Фесвитянин) — один из величайших ветхозаветных пророков, живший в IX веке до н.э. Он был пламенным ревнителем истинной веры, боролся с идолопоклонством и, согласно Писанию, был взят на небо живым в огненной колеснице.

Какие есть строгие запреты на 2 августа?

В народной традиции, в Ильин день категорически запрещено работать в поле и огороде, купаться, стирать, шить, громко кричать и ссориться. Считается, что любое неуважение к празднику может навлечь гнев святого, проявляющийся в виде грома, молний или неурожая.