День автомобилиста 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
08:00 24.10.2020 (обновлено: 19:35 24.10.2025)
День автомобилиста 2025: какого числа отмечается, идеи подарков
День автомобилиста 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День автомобилиста 2025: какого числа отмечается, идеи подарков
День автомобилиста – праздник профессиональных водителей и автолюбителей. В 2025 году он отмечается 26 октября. История праздничной даты – в материале РИА... РИА Новости, 24.10.2025
День автомобилиста 2025: какого числа отмечается, идеи подарков

Водитель в новом электробусе с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве
Водитель в новом электробусе с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва – РИА Новости. День автомобилиста – праздник профессиональных водителей и автолюбителей. В 2025 году он отмечается 26 октября. История праздничной даты – в материале РИА Новости.

Кто отмечает праздник

Автомобилей больше с каждым днем. Колесный транспорт доставляет людей и грузы на значительные расстояния, позволяет решать сложные логистические задачи и обеспечивает бесперебойную работу множества предприятий.
День автомобилиста подчеркивает значимость автомобильного транспорта, показывая вклад специалистов и водителей в экономику страны и формирование устойчивой транспортной системы.

Профессиональные водители

Как правило, профессиональные водители — это спокойные и стрессоустойчивые люди, способные держать под контролем множество факторов: дорожную ситуацию, техническое состояние своего транспортного средства, соблюдение правил проезда пассажирами.

Работники автомобильной индустрии

Поздравления в День работника автомобильного транспорта принимают не только водители, но и те, кто отвечает за техобслуживание и производство транспортных средств: автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, работники автотранспортных предприятий и дизайнеры. Когда отмечают День автомобилиста, многие из них работают без выходных.

Автолюбители

День водителя в 2025 году объединяет всех, кто так или иначе связан с транспортом на колесах: современный мир сложно представить без магистралей, которые соединяют города, страны, народы.

Когда отмечают

Согласно Указу президента России от 25 июня 2012-го № 897 "О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта" этот профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье октября. В 2025 году этот день выпадает на 26 октября.
Автомобиль "КаМАЗ" 54901 во время тест-драйва в городе Казани
Автомобиль КАМАЗ-54901 во время тест-драйва в городе Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль "КаМАЗ" 54901 во время тест-драйва в городе Казани

История праздника

Впервые в СССР День автомобилиста учредили 15 января 1976-го — были учтены пожелания советских шоферов и принят соответствующий указ "О Дне работников автотранспорта". Спустя четыре года вышел новый указ, в соответствии с которым праздник переименовали в День автомобилиста. Его назначили на последний день четвертой недели октября.
В 1996-м к автомобилистам приравняли дорожников и праздник получил название День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разнесли — профессиональный праздник работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.
С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.
Водитель в кабине электробуса. Архивное фото
Водитель в кабине электробуса. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель в кабине электробуса. Архивное фото

Как отмечают

Традиционно к нему приурочивают всевозможные выставки по автотематике, автопробеги, парады ретроавтомобилей, конференции автопроизводителей, раллийные и шоссейные заезды.
В советское время Министерство связи выпустило тематический художественный маркированный конверт, посвященный празднику шоферов.
Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея 2020"
Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея 2020"

Подарки и поздравления автомобилистам

Идеи практичных и неизбитых подарков для людей, связанных с авто:
  • аксессуары и оборудование: держатели для смартфона, органайзеры для салона, коврики и чехлы, комплекты для ухода за авто, очистители воздуха для салона;
  • полезные гаджеты: GPS-системы, пауэрбанки, тепловизоры или инспекторы шин, зарядные устройства для прикуривателя с несколькими USB-портами, видеорегистраторы, мини-пылесосы для салона;
  • практичные подарки: набор инструментов или автомагнитолы для ремонта, обогреватели или грелки для рук (для зимних поездок), подогреватели или охлаждающие сиденья, автомобильное покрытие или защитная плёнка на кузов, массажные или ортопедические подушки, накидки с подогревом;
  • подарочные сертификаты: в автосалоны, на автомойки или в автосервис, в магазины автотоваров и инструментов, на прохождение техосмотра или услуги по обслуживанию авто.
Дорожное движение на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске
Дорожное движение на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Дорожное движение на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске
Праздники
 
 
