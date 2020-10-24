День автомобилиста 2025: какого числа отмечается, идеи подарков

Водитель в новом электробусе с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве

Москва – РИА Новости. День автомобилиста – праздник профессиональных водителей и автолюбителей. В 2025 году он отмечается 26 октября. История праздничной даты – в материале РИА Новости.

Кто отмечает праздник

Автомобилей больше с каждым днем. Колесный транспорт доставляет людей и грузы на значительные расстояния, позволяет решать сложные логистические задачи и обеспечивает бесперебойную работу множества предприятий.

День автомобилиста подчеркивает значимость автомобильного транспорта, показывая вклад специалистов и водителей в экономику страны и формирование устойчивой транспортной системы.

Профессиональные водители

Как правило, профессиональные водители — это спокойные и стрессоустойчивые люди, способные держать под контролем множество факторов: дорожную ситуацию, техническое состояние своего транспортного средства, соблюдение правил проезда пассажирами.

Работники автомобильной индустрии

Поздравления в День работника автомобильного транспорта принимают не только водители, но и те, кто отвечает за техобслуживание и производство транспортных средств: автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, работники автотранспортных предприятий и дизайнеры. Когда отмечают День автомобилиста, многие из них работают без выходных.

Автолюбители

День водителя в 2025 году объединяет всех, кто так или иначе связан с транспортом на колесах: современный мир сложно представить без магистралей, которые соединяют города, страны, народы.

Когда отмечают

Согласно Указу президента России от 25 июня 2012-го № 897 "О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта" этот профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье октября. В 2025 году этот день выпадает на 26 октября.

История праздника

Впервые в СССР День автомобилиста учредили 15 января 1976-го — были учтены пожелания советских шоферов и принят соответствующий указ "О Дне работников автотранспорта". Спустя четыре года вышел новый указ, в соответствии с которым праздник переименовали в День автомобилиста. Его назначили на последний день четвертой недели октября.

В 1996-м к автомобилистам приравняли дорожников и праздник получил название День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разнесли — профессиональный праздник работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.

С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.

Как отмечают

Традиционно к нему приурочивают всевозможные выставки по автотематике, автопробеги, парады ретроавтомобилей, конференции автопроизводителей, раллийные и шоссейные заезды.

В советское время Министерство связи выпустило тематический художественный маркированный конверт, посвященный празднику шоферов.

Подарки и поздравления автомобилистам

Идеи практичных и неизбитых подарков для людей, связанных с авто: