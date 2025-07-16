День металлурга 2025: когда и как отмечают в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В календаре немало профессиональных праздников, когда слова благодарности адресованы представителям очень значимых и важных специальностей. Среди них — День металлурга. Когда отмечается, история и традиции праздника — в материале РИА Новости.

Какого числа День металлурга

Каждый год праздник в России отмечается в третье по счету воскресенье июля. В 2025 году это 20 июля.

Одновременно с нашей страной День металлурга отмечается и в ряде других стран — например, в Белоруссии и Казахстане.

История праздника

Впервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.

Осенью 1957 года соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР за Днем металлурга закрепили третье воскресенье в июле. Праздник также был закреплен текстом указа “О праздничных и памятных днях”, выпущенного в 1980 году.

Как отмечают

В День металлурга во многих российских городах (в первую очередь, конечно, в тех, где расположены крупные предприятия металлургического комплекса) проводятся тематические мероприятия: праздничные концерты, награждения лучших работников по итогам минувшего года, ярмарки и другие.

Мероприятия могут быть не только городскими: нередко металлургические мероприятия составляют собственную праздничную программу. Если у предприятия есть музей, то в честь Дня металлурга он может проводить экскурсии или день открытых дверей.

В Магнитогорске (Челябинская область), для которого металлургические предприятия давно считаются градообразующими, День металлурга нередко совпадает с Днем города.

положении прописано, что получить его, как правило, можно минимум через 20 лет с начала профессиональной деятельности, а также при условии, что у гражданина есть и другие награды. Наиболее отличившимся представителям профессии вручают почетное звание “Заслуженный металлург Российской Федерации”. При этом в соответствующемпрописано, что получить его, как правило, можно минимум через 20 лет с начала профессиональной деятельности, а также при условии, что у гражданина есть и другие награды.

Что подарить на День металлурга

Подарки в День металлурга вовсе не обязательно должны быть связаны с металлами или металлургией. Это могут быть презенты, которые так или иначе перекликаются с хобби поздравляемого: к примеру, книга, комплект рыболовных снастей или набор для бани, а также нужные и практичные подарки, например: