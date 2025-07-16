Рейтинг@Mail.ru
День металлурга 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 16.07.2025 (обновлено: 12:11 15.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/den-metallurga/
День металлурга 2025: когда и как отмечают в России
День металлурга 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День металлурга 2025: когда и как отмечают в России
В календаре немало профессиональных праздников, когда слова благодарности адресованы представителям очень значимых и важных специальностей. Среди них — День... РИА Новости, 15.10.2025
2025-07-16T19:55:00+03:00
2025-10-15T12:11:00+03:00
россия
день металлурга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960639233_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_a9f4a0dd6af13e1f1043ed3f10303b8a.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960639233_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_98b6c6b6354244bb42e53c7fbf55f039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, день металлурга
Россия, День металлурга
Главная / Праздники

День металлурга 2025: когда и как отмечают в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДень металлурга
День металлурга - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В календаре немало профессиональных праздников, когда слова благодарности адресованы представителям очень значимых и важных специальностей. Среди них — День металлурга. Когда отмечается, история и традиции праздника — в материале РИА Новости.

Какого числа День металлурга

Каждый год праздник в России отмечается в третье по счету воскресенье июля. В 2025 году это 20 июля.
Одновременно с нашей страной День металлурга отмечается и в ряде других стран — например, в Белоруссии и Казахстане.

История праздника

© РИА Новости / Руслан КривобокМеталлург за работой
металлургия - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Металлург за работой
Впервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.
Осенью 1957 года соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР за Днем металлурга закрепили третье воскресенье в июле. Праздник также был закреплен текстом указа “О праздничных и памятных днях”, выпущенного в 1980 году.

Как отмечают

В День металлурга во многих российских городах (в первую очередь, конечно, в тех, где расположены крупные предприятия металлургического комплекса) проводятся тематические мероприятия: праздничные концерты, награждения лучших работников по итогам минувшего года, ярмарки и другие.
Мероприятия могут быть не только городскими: нередко металлургические мероприятия составляют собственную праздничную программу. Если у предприятия есть музей, то в честь Дня металлурга он может проводить экскурсии или день открытых дверей.
В Магнитогорске (Челябинская область), для которого металлургические предприятия давно считаются градообразующими, День металлурга нередко совпадает с Днем города.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМеталлург за работой
Мелитопольский литейный завод - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Металлург за работой
Наиболее отличившимся представителям профессии вручают почетное звание “Заслуженный металлург Российской Федерации”. При этом в соответствующем положении прописано, что получить его, как правило, можно минимум через 20 лет с начала профессиональной деятельности, а также при условии, что у гражданина есть и другие награды.

Что подарить на День металлурга

Подарки в День металлурга вовсе не обязательно должны быть связаны с металлами или металлургией. Это могут быть презенты, которые так или иначе перекликаются с хобби поздравляемого: к примеру, книга, комплект рыболовных снастей или набор для бани, а также нужные и практичные подарки, например:
  • массажер, который поможет снять усталость после сложного рабочего дня;
  • термос или ланч-бокс для тех, кто предпочитает носить с собой на работу обед из дома;
  • подписка на любимый журнал или газету;
  • подарочный сертификат (выбор может быть связан с хобби поздравляемого).
 
ПраздникиРоссияДень металлурга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала