День флориста в 2025 году: когда отмечают, история праздника, идеи подарков

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Во втором месяце лета в России по традиции отмечается День флориста — праздник, объединяющий профессионалов цветочного искусства. История возникновения, традиции и идеи подарков — в материале РИА Новости.

Когда отмечают День флориста в России

Специалисты, занимающиеся созданием цветочных композиций, отмечают профессиональный праздник 24 июля 2025 года.

История и происхождение праздника

День флориста отмечают с 2009 года. Значительный вклад в появление в праздничном календаре новой даты внес Флористический Союз России, который сформулировал основные требования к работникам этой сферы. А 24 июля того же 2009 года Министерство здравоохранения и социального развития России выпустило приказ, в тексте которого была прописана квалификационная характеристика профессии “флорист”.

Кто такие флористы и чем они занимаются

Cозданием букетов и декора из цветов люди начали заниматься задолго до того, как специализирующихся на этом граждан стали называть “флористами”.

цветочные композиции оживляли залы во время шумных балов при дворе Людовика XIV, Петр I в свое время познакомил россиян с многими редкими цветами и растениями, привезенными из-за границы.

И на каждом из этапов люди, обладающие необходимыми знаниями о растениях и умеющие с ними работать, были очень ценны и востребованы.

Сегодня в основные задачи профессионального флориста входит:

1. создание цветочных композиций с использованием как живых, так и искусственных растений; 2. декорирование помещений, оформление разнообразных мероприятий (свадьбы, дни рождения, официальные презентации и так далее); 3. использование дополнительных элементов и украшений для создания уникального, оригинального продукта.

При этом хороший специалист должен обладать:

1. знаниями о том, как правильно ухаживать за растениями (например, транспортировать и хранить), как различные растения сочетаются между собой; 2. владение различными техниками составления букетов и их украшения, навыками работы с профессиональным инструментом; 3. творческим мышлением, креативностью, хорошим художественным вкусом и умением гармонично сочетать различные оттенки в одной композиции; 4. прекрасной коммуникабельностью, умением расположить к себе клиента, спокойно и адекватно реагировать на критические замечания, стрессоустойчивостью.

Современные флористы нередко работают сами на себя, а потому им важно знать не только основные принципы составления букетов или правила хранения различных растений, но и обладать хотя бы базовыми бизнес-знаниями и азами финансовой грамотности. Если речь идет о декоре для мероприятия, важно понимать его специфику во избежание неловких и неуместных ситуаций.

Традиции празднования Дня флориста

День флориста в России — относительно молодой праздник, поэтому общероссийские традиции празднования пока что не сформированы. Однако каждая компания по-своему решает вопрос, организуя для сотрудников порой весьма интересные мероприятия.

Как отмечают профессионалы

Сами флористы могут отметить как на работе, вместе с руководителями и коллегами, так и в кругу родных и друзей.

Как празднуют цветочные салоны и школы

“Флористы — главные люди, без которых не могли бы в принципе функционировать наши магазины. Поэтому их профессиональному празднику традиционно уделяем очень большое внимание, — говорит Ксения Лысенко, PR-менеджер сети цветочных магазинов "Цветомания". — Помимо поздравлений и сладких угощений в этом году мы проводим конкурс "На самый креативный букет" среди наших сотрудников. Жюри в составе директоров компании выберет наиболее интересные решения, отметит дизайнерские находки, стильные сочетания и в День флориста наградит лучших авторов в нескольких номинациях”.

Владелец цветочной станции “Ива” Ирина Дахина проводит тимбилдинги на природе, организовывает совместный спорт (например, йогу, пилатес или волейбол), а также отправляет сотрудников в качестве участников на региональные и международные конкурсы.

“Также приглашаем спикеров для проведения тренингов по психологии, продажам, финансовой грамотности. Есть у нас и собственный книжный клуб, где мы примерно раз в месяц обсуждаем прочитанную книгу на тему флористики, делимся впечатлениями”.

Примеры мероприятий: мастер-классы, конкурсы, выставки

Некоторые компании могут организовать и тематические акции, конкурсы или иные мероприятия для покупателей. Например, провести бесплатный мастер-класс по созданию букетов из полевых цветов или заранее объявить конкурс рисунков среди самых юных покупателей, наградой в котором станет ценный приз или подарочный сертификат.

Нередко к этому событию бывают приурочены и различные выставки и фестивали, на которых флористы могут не только получить новые знания и продемонстрировать собственные таланты, но и получить приятную награду.

Как отметить День флориста — идеи и советы

Один из самых популярных способов — устроить увлекательное и веселое корпоративное мероприятие в цветочном магазине. При этом можно организовать с коллегами обмен подарками (например, по принципу новогоднего “тайного Санты”).

Для того, чтобы атмосферу праздника могли прочувствовать не только сами сотрудники, но и все гости салона или магазина, можно попробовать организовать тематическую фотозону, провести приуроченный ко Дню флориста розыгрыш или объявить праздничную акцию для клиентов (к примеру, на готовые цветочные композиции). Открытый мастер-класс по составлению букетов — это прекрасная возможность для покупателей поближе познакомиться с профессией флориста, узнать, по каким принципам составляются букеты, что нужно сделать для того, чтобы любимые цветы радовали как можно дольше. Вовсе не обязательно делиться всеми профессиональными секретами, достаточно создать легкую, интересную и праздничную атмосферу.

Что подарить флористу

Востребованы и популярны в этот день профессиональные подарки:

формы для флорариума, расходные материалы или качественный профессиональный инструмент.

Такие презенты будет прекрасно перекликаться с тематикой праздника и наверняка не будут после годами пылиться на самой дальней полке шкафа.

“Мы включаем в список полезных подарков именные секаторы, редкие издания книг по флористическому дизайну или журналы о новых трендах в флористике, подарочные сертификаты на маникюр и спа (все же флористы все время работают в холодной воде и цветы обработаны химией, а значит, их рукам необходим дополнительный уход), флористические курсы и мастер-классы, а также участие в семинарах по новым техникам”, — говорит Ирина Дахина.

По-прежнему актуальны и универсальные вариан: наборы чая, кофе или сладостей (например, оформленных в цветочное тематике), подарочные корзины и многое другое.

“Выбирая подарки флористам, не забывайте, что они — обычные, хотя и очень творческие люди. Преимущественно женщины, которым приятно получать традиционные знаки внимания. В том числе и цветы. Ведь разве можно устать от этих прекрасных, нежных, ярких созданий?”, — говорит Ксения Лысенко.

Факты, которые важно запомнить

День флориста — относительно молодая и неофициальная праздничная дата в отечественном календаре, которая, тем не менее, уже успела стать признанным профессиональным праздником. Главные традиции праздника в силу его достаточно “молодого” возраста пока только начинают формироваться. А значит, перед представителями данной сферы открывается широкий простор для креатива и новых идей.

Часто задаваемые вопросы

Почему День флориста отмечают именно 24 июля?

24 июля 2009 года был опубликован приказ министра здравоохранения и соцразвития России, который утвердил главные квалификационные требования к специалистам, известным как “флористы”. Этот день считается днем рождения профессии.

Является ли День флориста выходным?

Так как День флориста — неофициальный праздник, то выходным днем для россиян он не считается. За исключением тех случаев, конечно, когда выпадает на субботу или воскресенье.

Можно ли подарить флористу цветы?

Несмотря на то, что флористы ежедневно видят перед собой очень большое количество разнообразных бутонов, многие из них искренне любят цветы и не откажутся в профессиональный праздник от красивого букета.

Ориентироваться тут стоит на индивидуальные предпочтения конкретного человека: выбрать его любимые цветы, постараться подобрать необычную композицию или редкие растения, оформить в стиле любимой кинокартины и др.

Как продвигать цветочный бизнес в День флориста?