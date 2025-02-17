Рейтинг@Mail.ru
День фельдшера-2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
11:55 17.02.2025 (обновлено: 13:44 20.10.2025)
День фельдшера в России в 2025: дата, история, традиции праздника
День фельдшера-2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День фельдшера в России в 2025: дата, история, традиции праздника
Фельдшеры играют важную роль в поддержании здоровья населения – оказывают медицинскую помощь мужчинам, женщинам и детям в стационарных фельдшерско-акушерских... РИА Новости, 20.10.2025
общество
россия
праздники
общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Главная / Праздники

День фельдшера в России в 2025: дата, история, традиции праздника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшер в машине скорой помощи в Москве
Фельдшер в машине скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Оглавление
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Фельдшеры играют важную роль в поддержании здоровья населения – оказывают медицинскую помощь мужчинам, женщинам и детям в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в сельской местности и в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, работают в каретах скорой помощи и здравпунктах различных учреждений. Какого числа отмечают д
День фельдшера в России в 2025 году, особенности профессиональной деятельности этих медицинских работников, история и традиции праздника, – в материале РИА Новости.
День фельдшера

Фельдшеры – медицинские работники, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. “Фельдшер” в переводе с немецкого "feld" (поле), что значитполевой лекарь” и подразумевает врачевание в полевых условиях. Первые такие специалисты оказывали экстренную помощь раненым во время сражений прямо на поле боя еще в Средние века.
Суть профессии и сегодня остается неизменной – фельдшер должен уметь работать в различных условиях, иметь знания в разных областях медицины, быстро проводить диагностику и оказывать первую помощь.
День фельдшера имеет важное значение, как для медицинского сообщества, так и для общества в целом. Праздник направлен на повышение престижа профессии и интереса к работе в сфере первичной медицинской помощи. Подчеркивает роль фельдшеров в обеспечении здоровья граждан, самоотдачу и ответственность, с которыми специалисты сталкиваются в своей повседневной деятельности.

Дата праздника

День фельдшера в России ежегодно отмечается 21 февраля. Их работа не просто профессия, а призвание, наполненное желанием помогать и спасать жизни. Этот профессиональный праздник подчеркивает важность оказания первичной медицинской помощи для сохранения здоровья населения, особую ценность работы фельдшеров и их вклад в здравоохранение.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в защитном костюме возле автомобиля скорой помощи перед выездом к пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в защитном костюме возле автомобиля скорой помощи перед выездом к пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в защитном костюме возле автомобиля скорой помощи перед выездом к пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса

История

В России появление первых фельдшеров относят к 1818 году. В этот период доктором медицины Г.Л. Аттенгофером был создан своеобразный аналог “Скорой помощи” – специальной службы, которая оказывала первую помощь на дому – “Проект заведения в Санкт-Петербурге для спасения обмирающих скоропостижно или подвергнувших жизнь опасности”.
Однако обучение специалистов проводилось еще с 1741 года. Учащихся принимали в лечебные заведения военного типа, учили их уходу за ранеными воинами. А в 1793 году по указу Александра Суворова начали формировать отряды фельдшеров из числа наиболее способных солдат.
Фельдшеры получали знания непосредственно в госпиталях, к началу XIX века за каждым полком российской армии были закреплены два таких медработника. Специалисты работали и в военных госпиталях. Но уровень их подготовки оставался невысоким. Стандарты фельдшерского образования были определены в 1816 году с принятием “Положения о военных госпиталях и полевых лазаретах”. И в Москве открылась первая школа будущих специалистов этой профессии, учениками которой стали 150 человек.
Позднее Военное министерство утвердило создание специализированных учебных заведений, где фельдшеры обучались четыре года. А к 1911 году насчитывалось уже 27 фельдшерских школ. Выпускники поступали на службу в лазареты и госпиталя в звании младшего фельдшера, повышение до старшего фельдшера получали только после пяти лет работы.

Традиции празднования

В День фельдшера звучат слова благодарности в адрес специалистов за их профессионализм, самоотверженность и готовность помогать людям даже в критических ситуациях. Как правило, к празднику в больницах, поселковых ФАПах, других медицинских учреждениях и учебных заведениях проходят тематические мероприятия, лекции, конференции, симпозиумы, где отмечают заслуги выдающихся представителей этой профессии, демонстрируют знания и обмениваются опытом.

Поздравления

Профессиональный праздник фельдшеров – повод поблагодарить этих специалистов за их нелегкий труд. Поздравление со словами поддержки или символический презент в этот день будет ценным напоминанием о важности их работы.
Интересные факты

  • Фельдшер – специалист, имеющий среднее специальное медицинское образование. В медицинской иерархии занимает место между врачом и медсестрой. Умеет оказывать первую помощь, проводить экстренную диагностику и различные медицинские манипуляции.
  • В период Отечественной войны 1812 года выделяли младших и старших фельдшеров, что соответствовало рангам унтер-офицеров. Профессия не включалась в “Табель о рангах” и была доступна для детей из военных и крестьянских семей.
  • Профессия фельдшера включает различные специализации: фельдшер-акушер, фельдшер скорой помощи, детский фельдшер, военный фельдшер, фельдшер в лаборатории и т.д.
  • У фельдшеров есть собственный символ – посох, который обвивает змея.
 
ПраздникиОбществоРоссияПраздники
 
 
