День друзей: что это за праздник, когда и как его отмечают

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. 9 июня 2025 года отмечается Международный день друзей. Это праздник, посвященный настоящей дружбе, поддержке и душевной близости между людьми. История, дата, традиции и идеи о том, как отметить этот день тепло и красиво, — в материале РИА Новости

Международный день друзей — 9 июня 2025 года

Как часто в повседневной жизни мы задумываемся о том, кто нам на самом деле дорог? Часто ли они слышат от нас слова, которые мы забываем проговаривать, считая их очевидными. Дружба — это не только устойчивая связь между людьми, основанная на уважении, заботе и взаимовыручке, но и важная этическая ценность, делающая человека лучше.

Международный день друзей, отмечаемый 9 июня, — это праздник, который дает нам возможность остановиться, подумать о важных для нас людях и еще раз сказать им самые теплые слова.

Когда отмечают

Международным днем друзей традиционно считается 9 июня, однако следует отметить, что существует несколько дат, когда в мире отмечают праздники, посвященные дружбе.

По словам эксперта Российского общества "Знание", лауреата премии ректора Финансового университета при Правительстве и доцента Финансового университета Екатерины Андреевой, наиболее распространенными праздниками такого рода считаются Международный день друзей, который празднуется 9 июня, и Международный день дружбы, отмечаемый 30 июля. Последний, уточняет она, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году с целью укрепления дружбы между странами мира, культурами и народами, говорящими на разных языках.

История праздника

Международный день друзей, который отмечается 9 июня, в свою очередь, менее формальный и, в первую очередь, касается личной дружбы между людьми.

Проследить четкую историю этого праздника довольно трудно в связи с тем, что долгое время даты были плавающими и отличались в разных странах, хоть он и везде праздновался летом.

© Getty Images / MilosStankovic Вечеринка © Getty Images / MilosStankovic Вечеринка

Как отмечают День друзей в России

В последние годы в России все чаще празднуют День друзей 9 июня. Как отмечает старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Анастасия Луговая, несмотря на то, что в нашей стране этот праздник не является официальным, он имеет все шансы завоевать широкую популярность.

Отсутствие формализма, вероятно, создает еще более непринужденную ауру вокруг этого дня. По словам Андреевой, в этот летний день люди, как правило, устраивают встречи и вечеринки, поздравляют друг друга, делятся теплыми словами и воспоминаниями, а также дарят небольшие подарки.

Идеи подарков для друзей

Разумеется, выбор подарка — это всегда ответственная задача. Помимо полезности и практичности, подарок другу должен содержать в себе как проявление заботы и желания сделать другому человеку приятно, так и выражение внимательности и способности замечать мелочи, что по-настоящему дано только очень близким людям.

Немаловажным является то, что праздник приходится на лето. Это обстоятельство позволяет дополнить базовый набор подарков идеями, основанными на приятном времяпровождении на свежем воздухе и получении новых впечатлений.

"В связи с тем, что День друзей отмечается летом, есть прекрасный повод отправиться с друзьями на прогулку в парк или загород. Отличным подарком станет совместное прохождение квестов, поход на теннис или мини-путешествие", — советует Луговая.

По ее словам, в этот добрый праздник вполне уместно будет сочинить для друзей душевное стихотворение или подготовить веселые поздравления.

© Getty Images / Drazen Zigic Друзья в кинотеатре © Getty Images / Drazen Zigic Друзья в кинотеатре

"Также можно посоветовать:

Билеты в кино, театр, на концерт, мастер-класс, сертификат на спа-процедуры или экстремальное развлечение — отличный способ подарить другу новые эмоции и впечатления;

Билеты в кино, театр, на концерт, мастер-класс, сертификат на спа-процедуры или экстремальное развлечение — отличный способ подарить другу новые эмоции и впечатления; Книга, набор для творчества, спортивный инвентарь, кулинарные принадлежности — это замечательный подарок для друга, увлеченного каким-то хобби;

Книга, набор для творчества, спортивный инвентарь, кулинарные принадлежности — это замечательный подарок для друга, увлеченного каким-то хобби;

Кружка с фотографией, футболка с надписью, браслет с гравировкой — классный способ сделать подарок уникальным и запоминающимся;

Ежедневник, ручка, кошелек, зонт — полезные и функциональные подарки, которые всегда пригодятся в жизни;

Коробка конфет, бутылка хорошего вина, набор чая или кофе — простой, но всегда приятный подарок; Открытка, связанный шарф, самодельное мыло — показывает, что вы потратили время и силы", — отмечает Андреева.

Традиции

Придание традиционной формы такому душевному содержанию, как день друзей, еще не состоялось во многом из-за неофициального характера праздника и относительно короткого срока его распространения.

С другой стороны, возможно, именно в этом заключается специфика Международного дня друзей, отмечаемого 9 июня. И, вероятно, в этом состоит его главное отличие от Международного дня дружбы, который официально празднуют 30 июля.

У всех настоящих друзей есть общие и только им известные небольшие традиции общения, отдыха и веселого времяпровождения. И 9 июня как никакой другой день подходит для того, чтобы посвятить его именно этим маленьким ритуалам.

Похожие праздники в России

Как отмечает Андреева, в России сейчас существует несколько праздников, посвященных различным видам социальных связей. К ним можно отнести День семьи, любви и верности (8 июля), День матери (последнее воскресенье ноября), День отца (третье воскресенье октября) и пр.

"Перечисленные выше праздники, как и День друзей, направлены прежде всего на упрочение социальных связей, проявление заботы и внимания к близким людям", — напоминает она.