День дачника 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
20:34 21.07.2025 (обновлено: 20:22 14.10.2025)
В самый разгар лета владельцы огородов и любители загородного отдыха празднуют День дачника. Какого числа отмечается в 2025 году, история возникновения и идеи... РИА Новости, 14.10.2025
Главная / Праздники

День дачника 2025: какого числа, история и традиции праздника

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Женщина занимается посадкой саженцев на своем участке
Женщина занимается посадкой саженцев на своем участке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина занимается посадкой саженцев на своем участке. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В самый разгар лета владельцы огородов и любители загородного отдыха празднуют День дачника. Какого числа отмечается в 2025 году, история возникновения и идеи подарков — в материале РИА Новости.
Когда отмечают

В России День дачника в 2025 году будут праздновать 23 июля.
Он не входит в перечень государственных праздников, однако для отечественных огородников эта дата — весомый повод собраться на приусадебном участке с семьей или друзьями для подведения промежуточных итогов дачного сезона.

По данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), садовые, дачные или приусадебные участки имеют 46% россиян.

История праздника

В России первые дачи появились в начале 18-го века, во времена императорства Петра I. С современными огородными участками в шесть соток они имели мало общего. Это были усадьбы под Санкт-Петербургом, загородные резиденции для царской знати. Даря их подчиненным, правитель способствовал тому, чтобы они не разъезжались на отдых в дальние поместья, а оставались вблизи. На протяжении долгого времени приусадебные участки считались привилегией знати. А вот уже с 19-го века дачи стали доступны и обычным жителям. Тем более снимать их можно было дешевле городских квартир.
К середине 20-го века, в первые послевоенные годы, страну охватил голод — на огромное количество сельхозземель попросту не хватало рабочих рук. Стало понятно, что требуются новые методы решения сельскохозяйственного вопроса. Поэтому жителям страны правительство стало выделять участки земли размером в 600 квадратных метров (6 соток) для выращивания овощей и прочих культур. Изначально владельцам запрещали возводить на территории дома, но в 1955 году запрет сняли.
© РИА Новости / Виктор Чернов
Дачные участки в СССР
Дачные участки
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Дачные участки в СССР. Архивное фото
Современная же дача по всем параметрам может соответствовать пожеланиям хозяев, исходя из финансовых возможностей и эстетической составляющей.
Но почему для празднования Дня дачника выбрали именно 23 июля? По одной из версий, именно в этот день в 1950 году родился Владимир Николаевич Мегре, автор серии книг "Звенящие Кедры России" (1996 год), в которых впервые и прозвучала идея праздника для огородников.

Как отмечают

Празднование "Дня дачника" выпало на жаркий и солнечный июль — к этому времени владельцы огородов уже могут наслаждаться первыми результатами — на грядках созревают и плодоносят огурцы, морковь, некоторые ранние сорта тыквы и капусты, кабачки и свекла.
К 23 июля вызревают вишня, черешня, малина, крыжовник и смородина. В случае хорошей погоды можно смело проводить на открытом воздухе весь день напролет, даже если внезапно начнется теплый летний дождь. Многие в этот день предпочитают созывать соседей-огородников и хвастаться выращенными трофеями перед их дальнейшим употреблением за общим столом.

Что подарить на день дачника

Отличным выбором станут:
  • садовый инвентарь
  • новенький мангал
  • барбекю
  • садовая мебель
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Приготовление шашлыка на мангале
Приготовление шашлыка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Приготовление шашлыка на мангале. Архивное фото
Бюджетные подарки:
  • тематические книги или журналы
  • саженцы или удобрения
  • домашний или садовый декор
