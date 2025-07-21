День дачника 2025: какого числа, история и традиции праздника

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В самый разгар лета владельцы огородов и любители загородного отдыха празднуют День дачника. Какого числа отмечается в 2025 году, история возникновения и идеи подарков — в материале РИА Новости.

Когда отмечают

В России День дачника в 2025 году будут праздновать 23 июля.

Он не входит в перечень государственных праздников, однако для отечественных огородников эта дата — весомый повод собраться на приусадебном участке с семьей или друзьями для подведения промежуточных итогов дачного сезона.

По данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), садовые, дачные или приусадебные участки имеют 46% россиян.

История праздника

В России первые дачи появились в начале 18-го века, во времена императорства Петра I. С современными огородными участками в шесть соток они имели мало общего. Это были усадьбы под Санкт-Петербургом, загородные резиденции для царской знати. Даря их подчиненным, правитель способствовал тому, чтобы они не разъезжались на отдых в дальние поместья, а оставались вблизи. На протяжении долгого времени приусадебные участки считались привилегией знати. А вот уже с 19-го века дачи стали доступны и обычным жителям. Тем более снимать их можно было дешевле городских квартир.

К середине 20-го века, в первые послевоенные годы, страну охватил голод — на огромное количество сельхозземель попросту не хватало рабочих рук. Стало понятно, что требуются новые методы решения сельскохозяйственного вопроса. Поэтому жителям страны правительство стало выделять участки земли размером в 600 квадратных метров (6 соток) для выращивания овощей и прочих культур. Изначально владельцам запрещали возводить на территории дома, но в 1955 году запрет сняли.

Современная же дача по всем параметрам может соответствовать пожеланиям хозяев, исходя из финансовых возможностей и эстетической составляющей.

Но почему для празднования Дня дачника выбрали именно 23 июля? По одной из версий, именно в этот день в 1950 году родился Владимир Николаевич Мегре, автор серии книг "Звенящие Кедры России" (1996 год), в которых впервые и прозвучала идея праздника для огородников.

Как отмечают

Празднование "Дня дачника" выпало на жаркий и солнечный июль — к этому времени владельцы огородов уже могут наслаждаться первыми результатами — на грядках созревают и плодоносят огурцы, морковь, некоторые ранние сорта тыквы и капусты, кабачки и свекла.

К 23 июля вызревают вишня, черешня, малина, крыжовник и смородина. В случае хорошей погоды можно смело проводить на открытом воздухе весь день напролет, даже если внезапно начнется теплый летний дождь. Многие в этот день предпочитают созывать соседей-огородников и хвастаться выращенными трофеями перед их дальнейшим употреблением за общим столом.

Что подарить на день дачника

Отличным выбором станут:

садовый инвентарь

садовый инвентарь новенький мангал

новенький мангал барбекю

барбекю садовая мебель

Бюджетные подарки: